  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Дешам прокомментировал слова Ле Гре о Зидане: Здорово, что он извинился
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дешам прокомментировал слова Ле Гре о Зидане: Здорово, что он извинился

Франция
(1 голосов)

Президент федерации поставил Дидье в неловкое положение

Дешам прокомментировал слова Ле Гре о Зидане: Здорово, что он извинился

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал слова президента Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Гре о Зинедине Зидане. "Как он сам отметил и признал, его комментарии были неуместны", – приводит его слова RMC Sport.

Напомним, что на пресс-конференции в честь продления контракта с Дидье Дешамом, Ле Гре заявил, что "не взял бы трубку" от Зинедина Зидана, отвечая на вопросы о перспективах Зизу в качестве главного тренера национальной команды.

В поддержку Зидана и с критикой Ле Гре высказались Килиан Мбаппе, Франк Рибери и многие другие. Также словами президента федерации возмутились министр спорта Франции и президент Эммануэль Макрон.

"Прежде чем кто-нибудь задаст вопрос на этот счет, я предпочел бы сам сказать пару слов про заявления президента. Как он сам отметил и признал, его комментарии были неуместны. Думаю, здорово, что он извинился перед Зизу.

Спортивная ситуация привела к возникновению спортивного конкуренции между мной и Зинедином, даже за одну должность. Я всегда буду с огромным уважением относиться к нему, учитывая все то, через что мы вместе прошли как игроки, учитывая то, кем он стал, что он значит для французского футбола и спорта в целом", – сказал Дешам.

Исполнительный комитет FFF отстранил Ле Гре от исполнения своих обязанностей.

По теме
yellow-arrow
Малиновский: Перед матчем с Марселем все соперники думают: это будет трудная игра, сегодня придется побегать
yellow-arrow
Исполнительный комитет Федерации футбола Франции отстранил Ноэля Ле Гре от исполнения обязанностей президента
yellow-arrow
Будет ли дебют? Малиновский попал в заявку Марселя на матч чемпионата
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дидье Дешам Зинедин Зидан Ноэль Ле Гре
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
rmcsport.bfmtv.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде