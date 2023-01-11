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Дешам прокомментировал слова Ле Гре о Зидане: Здорово, что он извинился
Президент федерации поставил Дидье в неловкое положение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал слова президента Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Гре о Зинедине Зидане. "Как он сам отметил и признал, его комментарии были неуместны", – приводит его слова RMC Sport.
Напомним, что на пресс-конференции в честь продления контракта с Дидье Дешамом, Ле Гре заявил, что "не взял бы трубку" от Зинедина Зидана, отвечая на вопросы о перспективах Зизу в качестве главного тренера национальной команды.
В поддержку Зидана и с критикой Ле Гре высказались Килиан Мбаппе, Франк Рибери и многие другие. Также словами президента федерации возмутились министр спорта Франции и президент Эммануэль Макрон.
"Прежде чем кто-нибудь задаст вопрос на этот счет, я предпочел бы сам сказать пару слов про заявления президента. Как он сам отметил и признал, его комментарии были неуместны. Думаю, здорово, что он извинился перед Зизу.
Спортивная ситуация привела к возникновению спортивного конкуренции между мной и Зинедином, даже за одну должность. Я всегда буду с огромным уважением относиться к нему, учитывая все то, через что мы вместе прошли как игроки, учитывая то, кем он стал, что он значит для французского футбола и спорта в целом", – сказал Дешам.
Исполнительный комитет FFF отстранил Ле Гре от исполнения своих обязанностей.
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