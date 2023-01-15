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Лига 1. Юнцы-молодцы Фонсеки, подъём Нанта и нестабильная Ницца

Франция
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Беспроигрышная серия "Лилля" продлилась до 6 матчей

Лига 1. Юнцы-молодцы Фонсеки, подъём Нанта и нестабильная Ницца

Фото: Ligue 1 Uber Eats

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 19-й тур

Лилль, Пьер Моруа

Лилль – Труа 5:1

Голы: Байо 16, 47, Дэвид 45+2, 88, Виржиньюс 75

Лилль: Шевалье – Диаките, Йоро (Фонте, 77), Джало, Веа (Алессандро, 75) – Унас (Жегрова, 8), Балеба (Кабелла, 66), Андре, Гомес – Дэвид, Байо (Виржиньюс, 67)

Труа: Лис – Бальде, Салмье, Палмер-Браун, Конте – Тардье, Шавалерин – Брус (Одобер, 64), Лопеш, Ларуси – Балде

Монпелье – Нант 0:3

Голы: Жиротто 45+13, Мохамед 81, Блас 84

Удаления: Хазри 42, Ваи 67 (оба – хозяева)

Реймс – Ницца 0:0

Тулуза – Брест 1:1

Голы: Абухляль 65 – Мунье 18

Анже – Клермон 1:2

Голы: Буфаль 80 – Рашани 40, Боржес 47

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В статье: Реймс Труа Ницца "Тулуза" Нант Клермон (Клермон-Ферран) Лилль
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