Во Франции начали расследование по обвинению президента Федерации футбола в сексуальных домагательствах

Прокуратура Парижа начала расследование по обвинению в сексуальных домогателсьвах со стороны временно отстраненного главы Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Гре. Показания ранее дали футбольный агент Соня Суи и бывшие сотрудницы президента.

Сам Ле Гре отрицает все обвинения и заявляет, что осуждает "вмешательство и политическое давление" со стороны министра спорта Франции Амели-Удеа Кастера.

11-го января Исполком FFF отстранил Ле Гре от выполнения обязанностей, после скандала с Зинедином Зиданом и обвинений в непристойном поведении. Должность президента Фередации временно занимает Филипп Диалло.

Напомним, что на презентации продления контракта с Дидье Дешамом Ле Гре заявил, что "не взял бы и трубку" от Зинедина Зидана, отвечая на вопрос о перспективе работы Зизу главным тренером Франции.