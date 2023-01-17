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Во Франции начали расследование по обвинению президента Федерации футбола в сексуальных домагательствах
Сам Ле Гре отвергает все обвинения
Фото: Getty Images
Прокуратура Парижа начала расследование по обвинению в сексуальных домогателсьвах со стороны временно отстраненного главы Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Гре. Показания ранее дали футбольный агент Соня Суи и бывшие сотрудницы президента.
Сам Ле Гре отрицает все обвинения и заявляет, что осуждает "вмешательство и политическое давление" со стороны министра спорта Франции Амели-Удеа Кастера.
11-го января Исполком FFF отстранил Ле Гре от выполнения обязанностей, после скандала с Зинедином Зиданом и обвинений в непристойном поведении. Должность президента Фередации временно занимает Филипп Диалло.
Напомним, что на презентации продления контракта с Дидье Дешамом Ле Гре заявил, что "не взял бы и трубку" от Зинедина Зидана, отвечая на вопрос о перспективе работы Зизу главным тренером Франции.
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