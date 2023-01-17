  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Во Франции начали расследование по обвинению президента Федерации футбола в сексуальных домагательствах
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Во Франции начали расследование по обвинению президента Федерации футбола в сексуальных домагательствах

Франция
(1 голосов)

Сам Ле Гре отвергает все обвинения

Во Франции начали расследование по обвинению президента Федерации футбола в сексуальных домагательствах

Фото: Getty Images

Новина українською

Прокуратура Парижа начала расследование по обвинению в сексуальных домогателсьвах со стороны временно отстраненного главы Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Гре. Показания ранее дали футбольный агент Соня Суи и бывшие сотрудницы президента.

Сам Ле Гре отрицает все обвинения и заявляет, что осуждает "вмешательство и политическое давление" со стороны министра спорта Франции Амели-Удеа Кастера.

11-го января Исполком FFF отстранил Ле Гре от выполнения обязанностей, после скандала с Зинедином Зиданом и обвинений в непристойном поведении. Должность президента Фередации временно занимает Филипп Диалло.

Напомним, что на презентации продления контракта с Дидье Дешамом Ле Гре заявил, что "не взял бы и трубку" от Зинедина Зидана, отвечая на вопрос о перспективе работы Зизу главным тренером Франции.

По теме
yellow-arrow
Эль-Класико утратило шарм, а Пеп – амбиции. Главные выводы футбольной недели. Аудиомнение #188
yellow-arrow
Футболку Месси с матча против Анже продали на аукционе за 43 тысячи евро. Аргентинец забил в том матче
yellow-arrow
Стало известно сколько миллионов евро ПСЖ получит за товарищеский матч в Саудовской Аравии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ноэль Ле Гре
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
lequipe.fr

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде