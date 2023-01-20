Вождь, Лицо со шрамом и другие. Топ-10 игроков, выступавших в Марселе до Малиновского

Создалось впечатление, что немалый процент украинской аудитории встретил переход Руслана Малиновского неоднозначно. Кто-то стремился видеть полузащитника в Лондоне, к тому же Лига 1 не столь престижна и интересна. Кого привлекает чемпионат, где победитель известен еще до начала, а все вращается вокруг парижского гранда, набитого арабскими нефтедолларами? Разве что каких-нибудь эстетов-мазохистов.

Безусловно, это болельщикский стереотип, который легко разбивается вдребезги. Чемпионат Франции обладает своим шармом, радует перспективной молодежью и клубами с глубокой историей. "Марсель"? И подавно - какими бы крутыми ни были парижане и сколько бы ни тратили денег, пока провансальцы остаются единственными в стране, кому подчинилась Лига чемпионов. А это о чем-то и говорит.

Отдельной лакмусовой бумажкой, подтверждающей статусность "Марселя", являются ее исполнители. В разный период "бело-голубые" могли похвастаться наличием беспрекословных легенд, которыми восхищались все. Кто только начинал карьеру, кто пришел доигрывать, однако сам факт присутствия знаковых футболистов заставляет сказать увлекательное "вау". Вашему вниманию десятка именно таких имен.

Жан-Пьер Папен (1986-1992 гг.)

Статистика: 275 матчей, 182 гола

275 матчей, 182 гола Трофеи: Лига 1 (1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92), Кубок Франции (1988/89)

Жана-Пьера Папена обожают и ненавидят. Причины лежат на поверхности: второй бомбардир в истории "бело-голубых" (182 мяча) предал якобы идеалы клуба (на минуточку, управляемого таким проходимцем, как Бернар Тапи) и побежал за деньгами в "Милан". Фанаты уверены, что судьба "отблагодарила" центрфорварда - в 1991-м Папен проиграл финал КЕЧ против "Црвены Звезды", а через два года уже "россонери" были биты "Марселем" в Мюнхене. Мол, какая ирония - обладатель "Золотого мяча" не имеет "ушастого" кубка, хотя остановился на расстоянии вытянутой руки.

Если отбросить споры и вкусы, Папен - идеальный страйкер: умный, быстрый и способный выжать максимум в самом сложном эпизоде. Примечательно, что находясь в составе "Марселя", он ежегодно возглавлял голеадорский топ Франции и ходил в претендентах на "Золотую бутсу". Возможно, Жану-Пьеру не хватило частицы гениальности, чтобы стать главным французом своего поколения, но сегодня такой исполнитель стоил бы не один десяток миллионов.

Эрик Кантона (1988-1991 гг.)

Статистика: 43 матча, 14 голов, 3 результативных передачи

43 матча, 14 голов, 3 результативных передачи Трофеи: Лига 1 (1990/91), Кубок Франции (1988/89)

Эрик мечтал примерить цвета "Марселя", но с появлением в коллективе принес кучу проблем. Никто не подвергал сомнению талант нападающего, но равноценны ли те усилия, которые он предпринял на поле? На бумаге Кантона является чемпионом и обладателем национального кубка, однако очевидно, что его звали для гораздо больших подвигов - иначе дважды не отправляли бы в аренду самый дорогой трансфер страны.

Это тот случай, когда строптивому игроку нужен правильный клуб - если в "Осере" Кантона испытывал глубокое уважение к Ги Ру, а в "Манчестере" знал, кто в доме хозяин, то "Марсель" - среда, где можно спорить с арбитрами, швыряться футболками и молоть вздор в прямом эфире.

С другой стороны, ничто не унизит культовость Эрика – он стал достойной "семеркой" "красных дьяволов" и одним из олицетворений олдскульного брутального футбола. К сожалению или к счастью, таких персонажей уже не "делают".

Жан Тигана (1989-1991 гг.)

Статистика: 76 матчей, 1 гол, 5 результативных передач

76 матчей, 1 гол, 5 результативных передач Трофеи: Лига 1 (1989/90, 1990/91)

Жан Тигана откровенно не любил, когда его сравнивали с Платини, но сходства ощущались - хорошо поставленный удар, филигранный пас, феноменальное видение поля. Эпитеты можно подбирать долго и в голосовании за "Золотой мяч"-1984 центральный полузащитник занял почетное второе место. Человек, без которого Франция не стала чемпионом Европы и тем самым не сделала существенный толчок в собственном развитии.

Жан Тигана второй справа в присевшем ряду. Рядом с Платини. Чемпионский состав Франции 1984-го

"Бордо", "Лион" - там Тигана сыграл и сделал гораздо больше. "Марсель" брал 34-летнего ветерана, но такого, что дал бы фору молодым - здесь будет уместна ассоциация с Лукой Модричем, которая, несмотря на солидный возраст, сохраняет актуальность. Как следствие, прежде чем повесить бутсы на гвоздь, Жан поднял над головой два чемпионских кубка и дошел до финала КЕЧ-1991, правда, решающий матч пропустил.

Дидье Дешам (сезон 1989/90, 1991-1994 гг.)

Статистика: 158 матчей, 9 голов, 5 результативных передач

158 матчей, 9 голов, 5 результативных передач Трофеи: Лига 1 (1989/90, 1991/92), Лига чемпионов (1992/93)

Дидье Дешам - икона "Марселя". Да, в его биографии присутствует "Ювентус", впрочем, именно "бело-голубые" считают Дешама своим достоянием. И здесь не поспоришь - будучи игроком он капитанил, а в роли тренера выиграл с клубом шесть трофеев (что интересно, последних для "Марселя" и по сей день).

Хотя, если быть откровенными, Дидье закрепился в Провансе не сразу - в 1990-м не выдержал конкуренцию, навязанную Бернаром Казоне, и вынужденно присоединился к "Бордо". Классный перформанс, зафиксированный в составе "жирондинцев" (35 матчей, 3 гола), убедил "Марсель" вернуться к кандидатуре Дешама и с того момента хавбек уцепился за шанс мертвой хваткой. Результаты известны - гений, преуспевший во всем, к чему был причастен.

Абеди Пеле (сезон 1987/88, 1990-1993 гг.)

Статистика: 149 матчей, 30 голов, 15 результативных передач

149 матчей, 30 голов, 15 результативных передач Трофеи: Лига 1 (1990/91, 1991/92), Лига чемпионов (1992/93)

Кто бы что ни говорил, но Абеди Пеле - один из величайших африканских футболистов в истории. Успех со сборной Ганы (Кубок Африки-1982) и удачный переезд в "Лилль" в середине 80-х - все это было вознаграждено вниманием со стороны Бернара Тапи (президент хорошо попотел над соглашением в 1990-м, вырвав Пеле у "Монако", когда трансфер был практически закрыт). Довольно иронично, что несколькими годами ранее Абеди зашел в клуб чуть ли не через "черный вход", провалился и был подхвачен догами, с которыми дважды подряд торжествовал в Лиге 1.

Пеле празднует с Феллером победу в финале ЛЧ

Стоило ли это усилий? Еще бы! Плеймейкер прекрасно дополнил плеяду звезд, собранную "Марселем", и претворил в жизнь мечту Тапи в реальность - именно с его передачи Базиль Боли забил тот самый мяч, который принес победу в финале ЛЧ-1993. После разоблачения договорняка с "Валансьеном" в Провансе не задержался.

Фабьен Бартез (1992-1995 гг., 2004-2006 гг.)

Статистика: 227 матчей, 190 пропущенных, 93 клиншита

227 матчей, 190 пропущенных, 93 клиншита Трофеи: Лига чемпионов (1992/93), Кубок Интертото (2005)

Бартезу посчастливилось побывать во многих командах, выиграть чемпионат мира и Европы, но "Марсель" он должен благодарить прежде всего за доверие. Когда тебя приглашает гранд, выстроенный Бернаром Тапи (пусть и не совсем честно) – это дорогого стоит. Не менее ценный жест произошел в 2004-м - вратарь ужасно выглядел в Манчестере, стал объектом шутливых насмешек, и тут на горизонте появились провансальцы.

Невероятно, но факт - Бартез когда был с волосами

Безусловно, Бартез отплатил - получил ЛЧ, не пропустив ни одного мяча в борьбе с "Миланом" (1:0), помог клубу вернуться в элиту после разоблачения коррупционного скандала, а в нулевых добрался до финала Кубка УЕФА. Правда, в 2004-м Фабьен превратился в антигероя - в концовке первого тайма "срубил" в штрафной Мигеля Мисту и кроме пенальти еще и получил закономерную красную карточку. Как результат, "Валенсия" победила 2:0.

Надо признать, что Бартеза прославили несколько его грубых ошибок, но вряд ли кто-нибудь поспорит с важностью голкипера для мирового футбола.

Марсель Десаи (1992-1993 гг.)

Статистика: 60 матчей, 2 гола, 2 результативные передачи

60 матчей, 2 гола, 2 результативные передачи Трофеи: Лига чемпионов (1992/93)

Марселя Десаи не хотели видеть среди провансальцев - Раймон Гуталс отговаривал Бернара Тапи, как мог, а после оформления сделки сказал новичку: "Не приближайся к Карлосу Мозеру". Некоторое время центральный защитник показательно сидел в резерве, однако уже вскоре Тапи вызвал главного тренера на ковер - в итоге пришлось Десайи возвращать в обойму.

В конце концов, гонор Гуталса выветрился настолько, что Мозер перебрался в "Бенфику" - Десаи забетонировал собой защитную линию и развеял сомнения. Высокий класс подтверждает статистика: все десять поединков ЛЧ 1992/93 Марсель провел от звонка до звонка.

В отличие от Бартеза не продемонстрировал патриотичность и направился в "Милан". О чем точно не жалеет – россыпь завоеванных наград в будущем сделала его живой легендой.

Клод Макелеле (сезон 1997/98)

Статистика: 36 матчей, 3 гола, 2 результативные передачи

Трофеи: -

Клод Макелеле – пример профессионализма и преданности делу. Не каждый исполнитель заслуживает внимания мадридского "Реала" и "Челси", а затем превращается в отождествление амплуа опорника. Только вот в Марселе перфекционизм полузащитника не оценили - главный тренер Роллан Курбис прославился специфическим характером. А точнее - панибратством с конкретными игроками, жаждой казино и алкоголя, а также трансферными махинациями, за которые загремел в тюрьму и в дальнейшем носил специальный электронный браслет.

Неудивительно, что розыгрыш 1997/98 Макелеле называет худшим в карьере - да, он пахал на славу (хотя Курбис цеплялся при любой возможности) и уже летом настоял на переходе в испанскую "Сельту".

Дидье Дрогба (сезон 2003/04)

Статистика: 55 матчей, 32 гола, 7 результативных передач

55 матчей, 32 гола, 7 результативных передач Трофеи: -

Дидье Дрогба задержался на "Велодроме" только на сезон, однако и этого хватило, чтобы запомниться на годы. В "Ле-Мане" ивуариец сделал первые шаги, "Генгам" открыл нападающего более широкой общественности, а "Марсель" просигнализировал - появился новый игрок экстракласса, за которым большое будущее.

В то же время возникла парадоксальная ситуация - несмотря на феерические личные цифры, Дидье ничего не достиг с командой (7-е место во французском первенстве) и даже не стал лучшим бомбардиром лиги. 18 голов оказалось недостаточно по сравнению с наследием Александра Фрая (20) и Джибриля Сиссе (26).

То же с еврокубками - Дрогба занес в актив сверхважные мячи против "Интера" и "Ньюкасл Юнайтед" (дубль в полуфинале КУЕФА-2004), но, как мы выяснили выше, трофей забрала "Валенсия". Со всем тем, неудачи закалили характер африканца и показали бойцовские качества - примечательно, что "Марсель" до сих пор ищет "нового Дрогба" и не в состоянии найти (что Бафетимби Гомис, что Миши Батшуаи с положенной миссией не справились).

Франк Рибери (2005-2007 гг.)

Статистика: 89 матчей, 18 голов, 20 результативных передач

89 матчей, 18 голов, 20 результативных передач Трофеи: Кубок Интертото (2005)

Карьера Рибери - это история о крови и поте. Талант присутствует, однако пришлось хорошо поработать, прежде чем привлечь внимание мюнхенской "Баварию" - "Булонь", "Алес", "Брест", "Мец", "Галатасарай", "Марсель".

К последним Франк присоединился со шлейфом негатива – турки задержали зарплату на четыре месяца, а после бегства начались суды. И покинул клуб с плохими эмоциями - отказался выступать, потому что "стремился играть на самом высоком уровне". Представьте, как было горько это слышать болельщикам.

Некрасиво, но все же правдиво - "бело-голубых" тех лет сильно лихорадило, а вингер жаждал трофеев, ради чего открыто говорил о "Лионе". Рибери не просто отличался среди партнеров, а делал погоду - в кампании 2006/07 стал лучшим ассистентом коллектива (12) и отличился несколькими ценными мячами. И правильно, что выбрал "Баварию" - во Франции ему бы жить спокойно не дали.