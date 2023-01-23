Кубок Франции. ПСЖ выходит в 1/8 благодаря пента-трику Мбаппе

"Пари Сен-Жермен" уничтожил "Пеи-де-Кассель" в матче 1/16 финала Кубка Франции. Пять голов в ворота клуба из шестого дивизиона оформил Килиан Мбаппе, плюс на его счету также ассист на Неймара. Ещё один гол провёл Карлос Солер.

Для Мбаппе это первый пента-трик в карьере. До этого в его карьере было два покера. Один в Лиге 1 ворота "Лиона" (5:0) в октябре 2018-го, второй – через три года в ворота сборной Казахстана (8:0).

Лионелю Месси был предоставлен отдых, поэтому аргентинец даже не поехал с командой в Ланс. Марко Веррати, Плеснель Кимпембе и Норди Мукиеле пропустили игру из-за травм.

В 1/8 финала "Пари Сен-Жермен" встретится с "Марселем". Ле Классико состоится 8 февраля на стадионе "Велодром".

Кубок Франции, 1/16 финала

Ланс, Боллар-Делелис

Пеи-де-Кассель – ПСЖ 0:7

Голы: Мбаппе 29, 34, 40, 56, 79, Неймар 33, Солер 64

ПСЖ: Навас – Мендеш (Бернат 46), Рамос (Битшиабу 67), Данилу, Пембеле (Хакими 59) – Неймар, Витинья, Саншеш (Руис 59), Солер – Мбаппе, Экитике (Гарби 67)