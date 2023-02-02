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Официально. Рафаэль Варан завершил карьеру в сборной Франции
Ему всего 29 лет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Рафаэль Варан принял решение завершить международную карьеру. Об этом сообщает сайт Федерации футбола Франции.
Варан дебютировал за "трехцветных" 22 марта 2013 года. С того момента защитник провел 93 игры в футболке "синих", в которых отметился пятью забитыми мячами. В составе сборной он становился чемпионом мира в 2018 году, а также победителем Лиги наций-2021.
На чемпионате мира-2022 в Катаре он помог своей команде завоевать серебро. В финальном поединке турнира французы уступили Аргентине в серии послематчевых пенальти (3:3, 2:4 пен.)
По информации издания Le Parisien, 29-летний защитник принял такое решение из-за "физического и психологического износа" и желания проводить больше времени с семьёй. Он также разочаровался из-за поражения на Мундиале-2022.
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