Лига 1, 22-й тур

Марсель, Велодром

Марсель – Ницца 1:3

Голы: Малиновский 60 – Диоп 38, Лаборд 44, Браими 85

Дебютный гол Руслана Малиновского в Лиге 1 не помог "Марселю" разжиться очками в матче с "Ниццей". Игорь Тудор использовал ротацию на дерби Лазурного берега, готовясь к кубковой встрече с "Пари Сен-Жермен". Это несколько сказалось на качестве перфоманса хозяев "Велодрома", но главной причиной неудачи послужила провальная игра голкипера Пау Лопеса.

Первую половину встречи команды провели на равных. "Орлы" преимущественно защищались, но довольно качественно, доказав, что последние три игры на ноль не были случайностью. Расшатывать компактную оборону гостей "Марселю" удавалось лишь за счёт ширины. По опасному удару от Ундера и Клосса в касание после прострелов с фланга – вот и весь улов "провансальцев" за первый тайм. Новичок Витинья потерялся на поле, ровно как и Пайет, выпадавший при столь прямолинейной игре команды.

"Ницца" выходила из обороны очень сдержанно. Большими силами вперёд сразу не ходила, а право на рискованную передачу имел лишь Аарон Рэмси. Под конец тайма валлийцу наконец удалось дважды организовать качественный переход на чужую половину поля, и оба эти наступления оказались успешными.

К Пау Лопесу вопросы по обоим голевым эпизодам. На 38-й минуте Лаборду дали пробить из-за пределов штрафной. Гаэтан пробил плотно, но не в самый угол. Лопес не рассчитал направление удара, и вместо того, чтобы зафиксировать мяч, отбил его прямо на ногу Софьяну Диопу, отпраздновавшего первый гол в Лиге 1 за "орлов". Через пару минут история повторилась. Тюрам несильно пробил метров с 22-х, Пау Лопес парировал удар не за пределы поля, и набежавший Лаборд удвоил перевес гостей.

На второй тайм Тудор бросил в бой основу – Алексис Санчес и Руслан Малиновский появились сразу после перерыва. Также команда заметно повысила темп атак. Малиновский мог забивать почти сразу. "Марсель" снова растянул оборону гостей перегрузом правого фланга, последовал прострел на украинца, но нерабочей ногой Руслан хоть и сумел плотно пробить, но выстрел принял на себя Тодибо. Затем Руслан прицельно подал на Жиго с корнера, но центрбек упустил очевидный голевой шанс.

На 60-й минуте Малиновский таки отыграл один мяч. Алексис удобно прострелил украинцу под левую, и Руслан разрядил пушку прямо в верхний угол Шмейхеля. Для оформления камбека у "Марселя" было ещё три шанса. Сначала Ронжье умной передачей нашёл Клосса в штрафной, но без поддержки Жонатану пришлось бить из острого угла. Затем два момента упустил Алексис. Чилиец дважды неудачно подстроился под кроссы.

Выдержав натиск, "Ницца" в концовке выбежала в контратаку и убила интригу. Браими вбежал в чужую штрафную с правого края, Балерди не стал его ни встречать, ни блокировать какую-то часть ворот, и алжирец не теряя времени пробил в дальний угол Лопеса.

1:3. "Марсель" в целом выдал приличный перфоманс, но индивидуальный провал от вратаря стоил им очков. С другой стороны, ничего интересного в атаке предложить хозяева не сумели. Привычные паттерны в атаке с перегрузом флангов не стали новостью для "Ниццы". А ничего оригинального и смелого через центр никто и не пробовал. Вероятно, этим и обуславливался выход Пайета в старте. Димитри должен был привнести х-фактор. Но это уже не азартный комбинационный "Марсель" Сампаоли. А потому Пайет в таких условиях просто не может творить.

Марсель: Лопес – Мбемба (Колашинац, 70), Жиго, Балерди – Клосс, Ронжье (Верету, 70), Гендузи (Унаи, 82), Тавареш – Ундер, Пайет (Малиновский, 46) – Витинья (Алексис Санчес, 46)

Ницца: Шмейхель – Лотомба, Тодибо, Данте, Бар – Рэмси (Будауи, 66), Ндайишимийе (Росарио, 73), Тюрам – Лаборд (Менди, 82), Моффи (Баркли, 73), Диоп (Браими, 66)

Предупреждение: Ндайишимийе 59