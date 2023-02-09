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Тренер ПСЖ об ударе Малиновского: Пропустили глупый гол в касание с 20 метров

Франция
(1 голосов)

Руслан воспользовался шансом

Тренер ПСЖ об ударе Малиновского: Пропустили глупый гол в касание с 20 метров

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Гальте прокомментировал поражение в матче с "Марселем" (1:2) в Кубке Франции.

"Большое разочарование для нас. Кубок Франции был одной из наших целей. Нас обыграла отличная команда "Марселя". Это тяжелый период. После второго пропущенного мы создали очень мало случаев забить.

Увидим, в какой форме будем перед "Баварией". Нам нужно извлечь уроки из матча против "Марселя". Нам не хватало моментов во втором тайме, нужно было играть острее. Игроки разочарованы, ошеломлены. Сейчас не время для горячих разговоров, мы должны продолжать работать, сосредоточиться на себе.

В первом тайме был очень открытый футбол. К сожалению, во втором пропустили глупый гол в касание с 20 метров. После этого "Марсель" сел в низкий блок, а мы много ошибались", - цитирует Галтье RMC.

Напомним, что победный гол "Марселя" в противостоянии с ПСЖ забил украинский легионер Руслан Малиновский. Кроме провансальцев в четвертьфинал вышли "Нант", "Лион", "Тулуза" и представители Лиги 2 "Гренобль", "Аннеси" и "Родез".

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В статье: Руслан Малиновский Кристоф Гальтье Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
09.02.2023 в 09:46
Дійсно "дурний" зважаючи, як можна було давати стільки часу та простору гравцю суперника, що вміє бити?!? Тому потрібно розбиратися з власними промахами... Марсель віддав матч у чемпіонаті, щоб мати більше шансів на перемогу. А ПСЖ вийшло гратися, а не битися за прохід далі. Тому поки гості чекали доки до них докотиться м'яч надаючи змогу господарям його перехопити. Ну і стан зіркових футболістів парижан... Так повно травм, утім не всі відійшли від КС, щоб грати по два матча за тиждень! А відповідальність за ротацію несе тренерський штаб!
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