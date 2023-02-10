Победители Парижа: Известен соперник команды Руслана Малиновского в 1/4 Кубка Франции

"Аннеси" обыграл "ФК Париж" в 1/8 финала Кубка Франции (2:1) и вышел на "Марсель" Руслана Малиновского. Украинец забил победный мяч другой известной столичной команде.

Матч за выход в полуфинал Кубка пройдет 1-го марта.

Напомним, что в прошлом сезоне "Марсель" остановился как раз на 1/4 финала, уступив "Ницце" под управлением Кристофа Галтье (1:4).

Победителем предыдущего розыгрыша стал "Нант". В финале "канарейки" обыграли как раз "Ниццу" (1:0).