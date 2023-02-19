ПСЖ – Лилль 4:3. Геройства Мбаппе и Месси, потеря Неймара

Лига 1, 24-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Лилль 4:3

Голы: Мбаппе 11, 87, Неймар 17, Месси 90+5 – Диаките 24, Дэвид 58 (п), Бамба 69

"Пари Сен-Жермен" героически вырвал победу в матче против "Лилля". Команда Паулу Фонсеки отыграла два мяча по ходу встречи и даже вышла вперёд за 20 минут до финального свистка. В тот момент всё походило на предсмертные конвульсии Парижа, который был близок к четвёртому поражению кряду, но гений Килиана Мбаппе и Лионеля Месси позволил не только спастись, но и добыть 3 очка.

Упрямый Фонсека во второй раз пошёл с шашками наголо на французского гегемона. Смелость "Лилля" подарила один из лучших матчей сезона, но в итоге "доги" снова остались ни с чем. В первом круге это закончилось жестокой бойней со счётом 1:7, хотя даже ту игру "Лилль" провёл неплохо. Просто тогдашний "ПСЖ" был невероятно силён. Нынешняя форма Парижа полностью оправдывала наглость Фонсеки в этот раз. Просто столичный клуб решил возродиться как птица-феникс именно сегодня.

Кристоф Галтье почувствовал, что его дни в Париже могут быть сочтены после агонии последних недель, и выставил всех звёзд в старте, включая Килиана Мбаппе. Последнее, кажется, стало неожиданность для экс-коуча "Шахтёра". Иначе объяснить выход престарелого Фонте в старте и высокий прессинг "Лилля" не получится. Поэтому хозяева уже в дебюте комфортно повели в счёте. Мбаппе открыл счёт на 11-й минуте, прокинув мяч между двумя защитниками, а вскоре Неймар удвоил перевес после изящной стенки с Витиньей, которого бразилец ещё во вторник хулил.

Оба мяча были забиты после быстрых атак, в ходе которых Верратти одной передачей отрезал полкоманды соперника. Но и на этом отрезке "Лилль" не уступал по игре. У Джонатана Дэвида был двойной момент аккурат перед голом Мбаппе, а после мяча Неймара канадец не воспользовался подарком от Кимпембе. В итоге до перерыва гости справедливо сократили разрыв. Остроумный розыгрыш корнера закончился идеальной подачей Андре Гомеша на Диаките.

Заряженность обоих команд привела к потерям ещё по ходу первой половины – у хозяев с травмой задней поверхности бедра с поля боя ушёл Нуну Мендеш, а у гостей не выдержал скоростей Фонте, из-за чего вышел Йоро, которому меньше лет, чем у Жозе сезонов в профессиональной карьере. Травма Мендеша не могла не вызвать беспокойства у боссов Парижа с учётом ответного матча с "Баварией". Но в дебюте второго тайма её затмило драматичное падение Неймара после столкновения с Бенжаменом Андре. Ней сильно подвернул голеностоп и не смог покинуть поле без носилок.

В тот момент всю французскую столицу захватила тревожность, и потеря Неймара существенно повлияла на ментальное состояние его партнёров по команде. Сильнее всех крыша поехала у Верратти. Марко был гениален в первой половине, в одиночку расправившись с хвалёным прессингом гостей. Но после перерыва он сделал всё, чтобы Париж проиграл. Сначала привёз пенальти, схватив Джало в своей штрафной. Дэвид не простил и сравнял счёт. А затем в одиночку стал водиться против полкоманды соперника в центре поля, и привёз голевую контратаку на свои ворота. Отмечаем ещё один великолепный ассист Андре Гомеша.

Дело близилось к историческому четвёртому кряду поражению для "Пари Сен-Жермен", но Мбаппе и Месси включились на концовку так, словно на дворе словно декабрь, и дело происходит в финале ЧМ. К радости Парижа, эти двое на этот раз были по одну сторону баррикад. На 87-й минуте Мбаппе ворвался в штрафную и в падении сравнял счёт, сильно напомнив второй из голов в ворота Аргентины.

Лео не смог этого стерпеть, и в добавленное время сначала заработал опасный штрафной, а затем образцово его реализовал в самый нужный момент. 4:3. Месси и Мбаппе возрождают сезон для "ПСЖ", но тяжелая травма Неймара оставляет серьёзный осадок горечи.

ПСЖ: Доннарумма – Пембеле (Солер, 75), Рамос, Кимпембе, Мендеш (Бернат, 31) – Витинья (Заир-Эмри, 67), Верратти, Руис (Данилу, 75) – Неймар (Экитике, 51) – Месси, Мбаппе

Лилль: Шевалье – Диаките (Гудмундссон, 67), Фонте (Йоро, 14), Джало, Веа – Андре, Андре Гомеш – Бамба, Эйнджел Гомес (Виржиньюс, 88), Кабелла – Дэвид

Предупреждения: Верратти 56, Мбаппе 77 – Диаките 45, Бамба 64, Дэвид 90, Андре 90+3