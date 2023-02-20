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ПСЖ хочет подписать сразу трех игроков из Бундеслиги

Франция
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ПСЖ хочет подписать сразу трех игроков из Бундеслиги

Фото: twitter.com/Eintracht

Новина українською

"ПСЖ" присматривается к трем футболистам из Бундеслиги на фоне недостаточной эффективности тройки Мбаппе – Неймар – Месси. "Париж" попытается подписать Рандаля Коло Муани, Маркуса Тюрама и Куадио Коне.

В клубе планируют усилять атаку. Отрезок после чемпионата мира, в котором атакующее трио долго набирало форму или по причине травм не могло играть вместе, показал, что команде нехватает атакующих футболистов.

Также летом возможны уходы Неймара или Килиана Мбаппе, в таком случае трансферы в атаку просто необходимы.

Коло Муани является одним из лучших игроков Бундеслиги в этом сезоне. У него 15 голов и 14 голевых передач в 30 матчах за "Айнтрахт" во всех турнирах. Несмотря на неудачный финал чемпионата мира, за французом будут охотится все топ-клубы Европы.

Ещё один француз – Маркус Тюрам. У сына легендарного Лилиана Тюрама истекает контракт с "Боруссией" Менхенгладбах этим летом.

Также "Парижу" интересен одноклубник Маркуса – Куадио Коне. Полузащитник провел 21 матч в этом сезоне, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего хавбека в 25 миллионов евро.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Рандаль Коло Муани
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Источник:
goal.com

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