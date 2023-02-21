Легенда Ливерпуля рассматривается руководством ПСЖ на замену Галтье

Руководство "ПСЖ" видит Стивена Джеррарда как одного из претендентов на смену Кристофа Галтье у руля первой команды. Последние результаты команды при французском специалисте не вселяют больших надежд.

Подопечные Галтье с трудом выиграли перестрелку против "Лилля" (4:3) благодаря голу Лионеля Месси со штрафного на последних минутах. До этого "Париж" не смог одержать победу в трех матчах подряд: в Кубке Франции против "Марселя" (1:2), в Лиге 1 против "Монако" (1:3) и в ЛЧ с "Баварией" (0:1).

Джеррард, скорее всего, не рассматривается как кандидат в долгую, так как результаты в "Астон Вилле" вряд ли обнадеживают руководство "ПСЖ". Скорее всего, в клубе могут назначить временного специалиста до конца сезона, а после начать переговоры с Зиданом, о котором в "Париже" все ещё мечтают.

Напомним, что Джеррард был уволен с поста главного тренера "Астон Виллы" в октябре прошлого года. Клуб вложил в трансферы при специалисте около 100 миллионов фунтов, но так и не добился прогресса. Статистика Стивена у руля "бирмингемцев" в АПЛ – 38 матчей, 12 побед, восемь ничьих, 18 поражений.