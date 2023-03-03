Лига 1. Ницца не смогла дожать Осер и потеряла два очка

В сегодняшнем матче все букмекеры выделяли одного фаворита – "Ниццу". Команда хозяев, безусловно, имела статус кво, но не смогла его полностью реализовать. Моментов было много, даже слишком. Однако реализация то и дело подводила, и как итог - победу завоевать не удалось.

С первых минут черно-красные давили и создавали максимум неудобств сопернику. Фланговые атаки "Ниццы" были ожидаемы для быстрых фулбеков "Осера" - эти опасности без вопросов нивелировали. В центре обороны проблем было больше – здесь высокие Туре и Юбаль не могли быть столь же поворотливыми, но на опыте все же удавалось выручать свою команду.

Уже на восьмой минуте Гаетан Лаборд выполнил перспективный навес в штрафную, надеясь, что кто-то из партнеров сыграет головой. Однако Масенго выпрыгнул выше и отвел опасность. Чуть позже уже Будауи отдал неплохую навесную передачу в штрафную, а там снова защита была на месте.

Ближе к середине тайма ситуация стала более напряженной. Атаки "Ниццы" проходили одна за другой, но результата не приносили, а "Осер" бил однажды - и наверняка. Таким образом, на 36-й минуте Гейн подхватил игровой снаряд после неудачной попытки удара от партнера по команде и пробил низом. Голкипер не успел сориентироваться – круглый оказался в воротах.

Хозяева поля явно не ожидали такого хода событий – можно было увидеть "Ниццу" немного растерянной в первые минуты после пропущенного мяча. Однако эта растерянность быстро сменилась уверенностью – уже на 42-й минуте команда получила право на пенальти из-за нарушения правил со стороны игроков гостей. С такой возможностью Лаборд не смог справиться как следует – его удар по центру под перекладину парировал Раду – возможность была упущена.

Однако тремя минутами позже "Ницца" все же забила, силами того же Лаборда. Вингер высоко выпрыгнул после качественной подачи с правого фланга и перевел игровой снаряд в ворота. Защитники откровенно проспали этот момент, за что и поплатились.

С началом второго тайма "Осер" начал играть исключительно в защите, а "Ницца" то и дело атаковала, хотя это и нельзя было назвать реально опасными моментами. Была и реальная опасность - в середине второй 45-минутки Хишам Будауи недалеко от штрафной нашел немного свободного пространства и нанес удар, но Андрей Раду выполнил сейв, кончиками пальцев переведя кожаного в перекладину. После этого потенциально опасных шансов у команд уже не было.

Как заключение, "Ницца" набирает очередные три очка под руководством нового тренера и все ближе подбирается к зоне Лиги Европы (42 балла всего), а "Осер" (22 очка) балансирует на грани зону вылета, до которой команде остался всего один зачетный пункт. .

Лига 1, 26 тур

Ницца - Осер 1:1

Голы: Лаборд 45 - Гейн 36

Ницца: Шмайхель, Амрауи, Данте, Тодибо, Лотомба, Тюрам, Будауи, Росарио, Диоп, Моффи, Лаборд.

Осер: Раду, Юбаль, Туре, Равелосон, Менса, Масенго, Туре, Зедадка, Дембеле, Гейн, Аблин.

Предупреждение: Зедадка 40