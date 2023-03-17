Отец Месси опроверг несколько слухов: Лионель не просит у Аль Хиляля 600 миллионов евро

Отец Лионеля Месси опубликовал в Инстаграм историю, в которой опроверг недавние слухи о своем сыне. Так он назвал неправдой информацию о том, что "ПСЖ" не готов удовлетворить запросы чемпиона мира.

Хорхе Месси ведет дела своего сына, выполняя фунцию агента. Он привел несколько заголовков, назвав их фейками:

Месси покинул тренировку во вторник из-за проблем с Кристофом Галтье (главный тренер)

"ПСЖ" не готов удовлетворить запросы Месси по новому соглашению

"Месси" просит 600 миллионов евро зарплаты у "Аль-Хиляля"

"Фальшивые новости – не доверяйте им, мы больше не воспримем ложь", – написал отец Лионеля.

Напомним, что Лионель отклонил первое предложение контракта "ПСЖ". Аргентинца хочет видеть в команде "Аль-Хиляль", сообщалось, что клуб готов платить ему 220 миллионов евро – столько же, сколько "Аль-Наср" платит Криштиану Роналду.