Отец Месси опроверг несколько слухов: Лионель не просит у Аль Хиляля 600 миллионов евро

Отец Лионеля Месси опубликовал в Инстаграм историю, в которой опроверг недавние слухи о своем сыне. Так он назвал неправдой информацию о том, что "ПСЖ" не готов удовлетворить запросы чемпиона мира.

Хорхе Месси ведет дела своего сына, выполняя фунцию агента. Он привел несколько заголовков, назвав их фейками:

Напомним, что Лионель отклонил первое предложение контракта "ПСЖ". Аргентинца хочет видеть в команде "Аль-Хиляль", сообщалось, что клуб готов платить ему 220 миллионов евро – столько же, сколько "Аль-Наср" платит Криштиану Роналду.

Jorge Messi denies three stories:



▫️ Leo leaving Tuesday session due to problems with Galtier;

▫️ PSG not open to accept Messi’s conditions to sign new deal;

▫️ Messi asking for €600m salary to Al Hilal.



