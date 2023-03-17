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Отец Месси опроверг несколько слухов: Лионель не просит у Аль Хиляля 600 миллионов евро
Отец является агентом футболиста
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Отец Лионеля Месси опубликовал в Инстаграм историю, в которой опроверг недавние слухи о своем сыне. Так он назвал неправдой информацию о том, что "ПСЖ" не готов удовлетворить запросы чемпиона мира.
Хорхе Месси ведет дела своего сына, выполняя фунцию агента. Он привел несколько заголовков, назвав их фейками:
- Месси покинул тренировку во вторник из-за проблем с Кристофом Галтье (главный тренер)
- "ПСЖ" не готов удовлетворить запросы Месси по новому соглашению
- "Месси" просит 600 миллионов евро зарплаты у "Аль-Хиляля"
"Фальшивые новости – не доверяйте им, мы больше не воспримем ложь", – написал отец Лионеля.
Напомним, что Лионель отклонил первое предложение контракта "ПСЖ". Аргентинца хочет видеть в команде "Аль-Хиляль", сообщалось, что клуб готов платить ему 220 миллионов евро – столько же, сколько "Аль-Наср" платит Криштиану Роналду.
Jorge Messi denies three stories:— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2023
▫️ Leo leaving Tuesday session due to problems with Galtier;
▫️ PSG not open to accept Messi’s conditions to sign new deal;
▫️ Messi asking for €600m salary to Al Hilal.
“Fake news — don’t trust them, we will not accept lies anymore”. pic.twitter.com/RVMNZ3yW65
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