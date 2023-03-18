Лига 1, 28-й тур

Ланс, Боллар-Делелис

Ланс – Анже 3:0

Голы: Фофана 26, Опенда 30, 46

"Ланс" легко расправился с "Анже", добыв 12-ю домашнюю победу в сезоне. После двух разгромных викторий кряду команда Франка Эса закрепляется в топ-3, и как минимум до завтрашнего матча "Марселя" поднимается на второе место. Если спад "Монако" затянется, у "Ланса" будет исторический шанс попасть в Лигу Чемпионов.

Главным героем встречи снова стал Лоис Опенда, оформивший самый быстрый хет-трик в истории Лиги 1 в Клермоне на прошлой неделе. Поддержать темп результативности Эрлинга Холланда бельгиец не сумел, так что Опенда ограничился дублем. Стоит отметить, что "Ланс" отдал мяч сопернику в первом тайме, чтобы ловить соперника на быстрых атаках, позволивших быстроногом Опенде проявить свои сильнейшие качества.

Тренер гостей Александр Дюже пытался предотвратить избиение от Опенды, выпустив вместо одного из ключевых игроков обороны Седрика Унтонджи более мобильного Усмана Камара. Идея сработала так себе – именно от 20-летнего Камара Опенда дважды убегал в голевых атаках.

А открыл счёт в матче Секо Фофана. Капитан ловко открылся под передачу партнёра по полузащите Абдул Самеда, и в ближнем бою легко переиграл Бернардони. До этого у гостей был отличный момент, но Ньян не сумел пробить вратаря сборной Франции Бриса Самба ударом головой. Затем "Анже" пропустил два быстрых гола, и в игру традиционно не вернулся. Пятое поражение кряду для гостей и нулевые шансы на спасение.

Ланс: Самба – Гради, Дансо, Айдара – Сотока, Самед , Томассон (Клод-Морис, 71), Фофана (Онана, 84), Франковски (Мачадо, 78) – Опенда (Лабо, 84), Фюльжени (Кошта, 71)

Анже: Бернардони – Эль-Мелали (Тиуб, 78), Валери, Камара (Унтонджи, 56), Бамба, Думбия – Капелль, Бенталеб, Менди (Таиби, 78) – Абделли, Ньян (Сима, 69)