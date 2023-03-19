  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лига 1. Экс-соперник Шахтера в Лиге Европы отправляет в нокаут ПСЖ в Париже
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига 1. Экс-соперник Шахтера в Лиге Европы отправляет в нокаут ПСЖ в Париже

Франция
(1 голосов)

Парижане не продемонстрировали свой настоящий уровень

Лига 1. Экс-соперник Шахтера в Лиге Европы отправляет в нокаут ПСЖ в Париже

Фото: Stade Rennais F.C.

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Лига 1, 28 тур

Пари Сен Жермен - Ренн 0:2

Голы: Токо-Экамби 45, Калимуэндо 48

ПСЖ: Доннарума, Бернат, Бичиабу, Вератти, Витинья, Данилу, Мбаппе, Мендеш, Месси, Пембеле, Руис.

Ренн: Манданда, Бурижо, Бу, Дуэ, Калимуэндо, Умари, Спенс, Теат, Токо Экамби, Трюффер, Угочукву.

Предупреждения: Заир-Эмери 81 – Ву 52

По теме
yellow-arrow
Соболь помог Страсбургу комфортно одолеть Осер, выйдя на замену в конце матча
yellow-arrow
Лига 1. Монако прервал серию неудач, Монпелье Тер-Закаряна продолжает побеждать, камео Соболя
yellow-arrow
ПСЖ - Ренн: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига 1 Ренн Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
19.03.2023 в 20:24
Що таке непруха і як з нею боротись Як можна так програвати перед власними вболівальниками... Чергові провали захисту та шалена НЕ реалізація створених моментів. 8:3 по ударам у площину, а рахунок 0:2 Знов Мессі за оцінками whoscored та sofascore "кращий" серед гравців ПСЖ... Десь на бал менше у Мбаппе Проте не здивуюсь, що всіх собак будуть вішати саме на Ліонеля.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде