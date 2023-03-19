Франция
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Лига 1. Экс-соперник Шахтера в Лиге Европы отправляет в нокаут ПСЖ в Париже
Парижане не продемонстрировали свой настоящий уровень
Фото: Stade Rennais F.C.
Отчет будет доступен в ближайшее время
Лига 1, 28 тур
Пари Сен Жермен - Ренн 0:2
Голы: Токо-Экамби 45, Калимуэндо 48
ПСЖ: Доннарума, Бернат, Бичиабу, Вератти, Витинья, Данилу, Мбаппе, Мендеш, Месси, Пембеле, Руис.
Ренн: Манданда, Бурижо, Бу, Дуэ, Калимуэндо, Умари, Спенс, Теат, Токо Экамби, Трюффер, Угочукву.
Предупреждения: Заир-Эмери 81 – Ву 52
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Spokoyno (Київ)
19.03.2023 в 20:24
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