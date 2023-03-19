Лига 1. Экс-соперник Шахтера в Лиге Европы отправляет в нокаут ПСЖ в Париже

Що таке непруха і як з нею боротисьЯк можна так програвати перед власними вболівальниками... Чергові провали захисту та шалена НЕ реалізація створених моментів.8:3 по ударам у площину, а рахунок 0:2Знов Мессі за оцінками whoscored та sofascore "кращий" серед гравців ПСЖ... Десь на бал менше у МбаппеПроте не здивуюсь, що всіх собак будуть вішати саме на Ліонеля.