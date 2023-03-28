  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. СМИ: Месси попросил отца обсудить с Лапортой возвращение в Барселону
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Месси попросил отца обсудить с Лапортой возвращение в Барселону

Франция
(1 голосов)

Месси готов возвращаться?

СМИ: Месси попросил отца обсудить с Лапортой возвращение в Барселону

фото - Getty Images

Новина українською

Лионель Месси попросил своего отца и агента Хорхе Месси обсудить с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой возможное возвращение в клуб. Об этом сообщает каталонская телерадиовещательная компания CCMA.

Сообщается, что сам Лео уже общается с главным тренером команды Хави. В раздевалке "Барсы" поддерживают возможное возвращение аргентинца.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" готовит новое предложение контракта Месси, а сам Лео хочет услышать, какой проект собирается строить столичный клуб. Он хотел бы чтобы парижане усилились, но финансовый фэйр-плей не позволит клубу подписать мощное усиление, при этом оставив всех лидеров в команде.

Читайте также СМИ: Приоритет Месси – возвращение в Барселону

В этом сезоне Месси провел за "ПСЖ" 32 матча, забил 18 голов и отдал 17 голевых передач.

По теме
yellow-arrow
Реал не против выкупить у Шахтера контракт Винисиуса Тобиаса. В игру также включился Лион
yellow-arrow
ПСЖ хочет воспользоваться пунктом об отступных в контракте защитника Наполи
yellow-arrow
Стабильность - признак мастерства. Цены на украинцев во Франции не претерпели изменений
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона Хорхе Месси
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ccma.cat

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде