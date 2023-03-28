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СМИ: Месси попросил отца обсудить с Лапортой возвращение в Барселону
Месси готов возвращаться?
фото - Getty Images
Лионель Месси попросил своего отца и агента Хорхе Месси обсудить с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой возможное возвращение в клуб. Об этом сообщает каталонская телерадиовещательная компания CCMA.
Сообщается, что сам Лео уже общается с главным тренером команды Хави. В раздевалке "Барсы" поддерживают возможное возвращение аргентинца.
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" готовит новое предложение контракта Месси, а сам Лео хочет услышать, какой проект собирается строить столичный клуб. Он хотел бы чтобы парижане усилились, но финансовый фэйр-плей не позволит клубу подписать мощное усиление, при этом оставив всех лидеров в команде.
В этом сезоне Месси провел за "ПСЖ" 32 матча, забил 18 голов и отдал 17 голевых передач.
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