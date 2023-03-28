СМИ: Месси попросил отца обсудить с Лапортой возвращение в Барселону

Лионель Месси попросил своего отца и агента Хорхе Месси обсудить с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой возможное возвращение в клуб. Об этом сообщает каталонская телерадиовещательная компания CCMA.

Сообщается, что сам Лео уже общается с главным тренером команды Хави. В раздевалке "Барсы" поддерживают возможное возвращение аргентинца.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" готовит новое предложение контракта Месси, а сам Лео хочет услышать, какой проект собирается строить столичный клуб. Он хотел бы чтобы парижане усилились, но финансовый фэйр-плей не позволит клубу подписать мощное усиление, при этом оставив всех лидеров в команде.

В этом сезоне Месси провел за "ПСЖ" 32 матча, забил 18 голов и отдал 17 голевых передач.