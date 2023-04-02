Лига 1, 29-й тур

Лилль, Пьер Моруа

Лилль – Лорьян 3:1

Голы: Кабелла 13, Жегрова 89, 90+1 – Коне 77

"Лилль" добыл заслуженную победу над "Лорьяном", которая позволила подопечным Паулу Фонсеки опередить "Ренн" и тем самым закрепиться в зоне еврокубков. В традиционной для "догов" манере, хозяева хоть и полностью заслужили итоговый успех, но дался он им с большим трудом. Кто знает, на какой позиции сейчас бы шёл "Лилль", научись он конвертировать качество игры в результат.

"Лилль" подошёл к встрече с серьёзными кадровыми потерями. 3 из 4 основных защитников Джало, Диаките и Исмаили отсутствовали в старте из-за проблем со здоровьем, также дисквалификацию отбывал плеймейкер Андре Гомеш. Плюс уже по ходу первого тайма с повреждением с поля ушёл Унас. Несмотря на все потери, хозяева играли в свой футбол и ушли на перерыв с перевесом в счёте.

Энйджел Гомес, подменявший Гомеша в качестве глубинного плеймейкера, в дебюте встречи нашёл в штрафной Кабелла, остроумно отклеившегося от Ле Гоффа. Ветеран-треквартиста легко убрал соперника на замахе и закатил мяч в дальний угол ворот Манонне. Дэвид, Кабелла и Гомес до перерыва ещё не раз потревожат кипера соперника, а крутой прессинг "Лилля"" напрочь лишит гостей какой-либо контригры. 12:0 по ударам за тайм тому свидетельство.

Конечно же, "Лилль" не был бы "Лиллем", если бы не пропустил на ровном месте. Как только Фонсека включил прагматизм и решил защищать результат, "Лорьян" в первой относительно опасной атаке за игру затолкал мяч в сетку усилиями свежего Коне. Но гости тут же ответили подарком. Абержель словил вторую карточку на Дэвиде за тайм, и оставил хозяев в большинстве.

Фонсека дал шанс проявить себя Жегрове, и косовар двумя блестящими проходами и бильярдными ударами по углам оформил дубль с лавки, принеся команде важную победу. 3:1. Шансы на Лигу конференций или Лигу Европы у Фонсеки сохраняются.

Лилль: Шевалье – Веа (Жегрова, 82), Фонте, Алессандро, Гудмундссон – Андре, Эйнджел Гомес – Унас (Байо, 30), Кабелла (Диаките, 75), Бамба – Дэвид

Лорьян: Манноне – Ле Бри, Меите, Тальби, Ле Гофф – Абержель – Февр (Диарра, 74), Понко (Аушиш, 67), Макенго, Кателин (Коне, 67) – Дьенг (Йонгва, 84)

Предупреждения: Эйнджел Гомес 46, Веа 51, Андре 85 – Абержель 46, Меите 54

Удаление: Абержель 79 (второе предупреждение)