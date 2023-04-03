Руководство ПСЖ ещё не приняло решение по увольнению Кристофа Галтье

Руководство "ПСЖ" ещё не приняло решение по будущему Кристофа Галтье. "Парижане" проиграли в последнем туре "Лиону" (0:1).

У "ПСЖ" худшее начало года с 2001-го года. Клуб вылетел из Кубка Франции и Лиги чемпионов, заданием минимцм для Галтье может быть победа в Лиге 1, но и тут столичный клуб постепенно теряет преимущество.

"Париж" опережает "Ланс" и "Марсель" всего на 6 очков. При этом в последних 5 матчах у "ПСЖ" 2 поражения – оба в двух последних матчах. Перед "Лионом" столичный клуб уступил "Ренну" (0:2).

Примечательно, что когда крайнего защитника клуба Нуну Мендеша в микс-зоне после поражения спросили о Кристофе Галтье, он не высказал заметной поддержки менеджеру:

"Моя работа — играть. Это не мы, игроки, отдаем зарплату тренеру. Не нам решать", – сказал португальский защитник.

В следующем матче "ПСЖ" сыграет с "Ниццей" 8-го апреля.