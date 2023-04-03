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Руководство ПСЖ ещё не приняло решение по увольнению Кристофа Галтье

Франция
(1 голосов)

Галтье будет уволен следующим среди больших тренеров?

Руководство ПСЖ ещё не приняло решение по увольнению Кристофа Галтье

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Руководство "ПСЖ" ещё не приняло решение по будущему Кристофа Галтье. "Парижане" проиграли в последнем туре "Лиону" (0:1).

У "ПСЖ" худшее начало года с 2001-го года. Клуб вылетел из Кубка Франции и Лиги чемпионов, заданием минимцм для Галтье может быть победа в Лиге 1, но и тут столичный клуб постепенно теряет преимущество.

"Париж" опережает "Ланс" и "Марсель" всего на 6 очков. При этом в последних 5 матчах у "ПСЖ" 2 поражения – оба в двух последних матчах. Перед "Лионом" столичный клуб уступил "Ренну" (0:2).

Примечательно, что когда крайнего защитника клуба Нуну Мендеша в микс-зоне после поражения спросили о Кристофе Галтье, он не высказал заметной поддержки менеджеру:

"Моя работа — играть.

Это не мы, игроки, отдаем зарплату тренеру. Не нам решать", – сказал португальский защитник.

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В следующем матче "ПСЖ" сыграет с "Ниццей" 8-го апреля.

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В статье: Кристоф Галтье Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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