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СМИ: Галтье не будет тренировать ПСЖ в следующем сезоне. Руководство контактировало с возможной заменой

Франция
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Решение принято

СМИ: Галтье не будет тренировать ПСЖ в следующем сезоне. Руководство контактировало с возможной заменой

Фото: psg.fr

Новина українською

Кристоф Галтье не будет руководить "ПСЖ" в следующем сезоне, сообщает Журналист Абделла Булма. Руководство клуба уже связалось с Юлианом Нагельсманном, несмотря на то, что тот ведет переговоры с "Челси".

Руководство столичного клуба приняло решение, что Галтье не будет руководить проектом по завершению сезона. Тем не менее, краткосрочная замена французского специалиста до конца кампании не рассматривается вообще.

Ранее сообщалось, что Юлиан Нагельсманн, с которым связался "ПСЖ", ведет переговоры с "Челси". Немецкий специалист был готов рассмтотреть долгосрочное сотрудничество с "синими".

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Напомним, что без работы остаются Зинедин Зидан и Антонио Конте, которых также в разное время связывали с "ПСЖ".

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В статье: Кристоф Галтье Пари Сен-Жермен (Париж)
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