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СМИ: Галтье не будет тренировать ПСЖ в следующем сезоне. Руководство контактировало с возможной заменой
Решение принято
Фото: psg.fr
Кристоф Галтье не будет руководить "ПСЖ" в следующем сезоне, сообщает Журналист Абделла Булма. Руководство клуба уже связалось с Юлианом Нагельсманном, несмотря на то, что тот ведет переговоры с "Челси".
Руководство столичного клуба приняло решение, что Галтье не будет руководить проектом по завершению сезона. Тем не менее, краткосрочная замена французского специалиста до конца кампании не рассматривается вообще.
Ранее сообщалось, что Юлиан Нагельсманн, с которым связался "ПСЖ", ведет переговоры с "Челси". Немецкий специалист был готов рассмтотреть долгосрочное сотрудничество с "синими".
Напомним, что без работы остаются Зинедин Зидан и Антонио Конте, которых также в разное время связывали с "ПСЖ".
C #Galtier n’officiera plus en tant qu’entraîneur du PSG la saison prochaine. Une éviction à court terme est même sérieusement envisagée par la Direction. En parallèle, le PSG a établi un premier contact avec Julian #Nagelsmann , bien qu’il figure dans la short list de Chelsea.— Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) April 5, 2023
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