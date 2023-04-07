Галтье о ситуации с Мбаппе и промо-роликом ПСЖ: Инцидент исчерпан. Килиан был в хорошем настроении и улыбался

Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье высказался о конфликтной ситуации в клубе, которая развязалась после публикации промо-ролика для обладателей абонементов на матчи. Специалист считает, что инцидент улажен.

Напомним, что клуб опубликовал ролик, в котором фигурирует один Килиан. Позже футболист раскритиковал ролик в историях в своем инстаграм. Футболист не знал, что интервью снимается с ним для промо-ролика, а также был недоволен тем, что он единственный из игроков первой команды фигрурирует в видео.

"Мне очень трудно выразить свое мнение, но это дело Килиана и клуба.

Килиан сегодня был в хорошем настроении, улыбался. Он пораньше завершил тренировку из-за дискомфорта в бедре, но это не повлияет на его участие в матче с "Ниццей".

Знаю, что между Килианом и руководством клуба было много разговоров. Мне кажется, что инцидент, если его можно так назвать, исчерпан", – Кристоф Гальтье.

Клуб сначала скрыл ролик и он стал доступен только по ссылке, а потом вновь опубликовал видео для всех.