Франция
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Анже – Лилль 1:0. Крупнейший провал Фонсеки за год во Франции
Лилль проиграл главному аутсайдеру чемпионата
фото: Angers SCO, Twitter
Лига 1, 30-й тур
Анже, Стад Жан Буин
Анже – Лилль 1:0
Гол: Шабанович 84
Анже: Бернардони – Эль-Мелали (Шабанович, 71), Валери, Унтонджи, Гулям (Бамба, 76), Калумба – Бенталеб, Менди, Капелль (Юну, 53) – Абделли (Баойя 24, 76), Ньян (Сима, 72)
Лилль: Шевалье – Веа, Фонте, Алессандро, Гудмундссон – Андре (Виржиньюс, 69), Андре Гомеш – Кабелла, Эйнджел Гомес, Бамба (Байо, 69) – Дэвид
Предупреждения: Унтонджи 30, Бенталеб 43 – Андре 22, Гомеш 88, Гудмундссон 90
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