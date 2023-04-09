Маркиньос провел 400 матчей за ПСЖ. Он стал третьим, кто достиг этой отметки

Для центрального защитника "Пари Сен-Жермен" Маркиньоса матч против "Ницци" стал 400 в парижском клубе. Об этом сообщает Opta.

28-летний бразилец стал третьим футболистом, достигшим такой отметки после Жана-Марка Пиорже (435) и Марко Вератти (409).

Маркиньос выступает в составе "Пари Сен-Жермен" с 2013-го года. Тогда он перешел из "Ромы" за 31,4 млн евро. Вместе с парижанами он выиграл 27 трофеев.

Контракт бразильца с ПСЖ рассчитан до лета 2025 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.