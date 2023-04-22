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Камбэком пахло, но не получилось. Анже - ПСЖ 1:2. Видео голов и обзор матча Лиги 1

Франция
(1 голосов)

Последняя команда чемпионата пыталась огрызаться в матче с лидером

Камбэком пахло, но не получилось. Анже - ПСЖ 1:2. Видео голов и обзор матча Лиги 1

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Во вчерашнем матче "ПСЖ" уверенно переигрывал "Анже", но ближе к концу матча аутсайдер Лиги 1 все же смог забить один гол. Впрочем, это никак не помогло команде в турнирном плане.

Благодаря третьей победе кряду в Лиге 1, "ПСЖ" ещё на шаг приблизился к досрочному чемпионству. Мбаппе же после дубля создал задел перед Дэвидом в гонке бомбардиров. "Анже" в свою очередь осталось провести всего два домашних матча перед вылетом в Лигу 2 - против "Монако" и "Труа". Об этом уже можно говорить как о свершившемся факте.

Лига 1, 32 тур

Анже - ПСЖ 1:2

Голы: Тиуб 87 - Мбаппе 9, 26

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В статье: Лига 1 Пари Сен-Жермен (Париж) Анже
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