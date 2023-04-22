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Упамекано: Мбаппе - легенда сборной Франции. Нельзя забить три гола в финале ЧМ и не стать легендой
Защитник "Баварии" относится к Килиану с глубоким уважением
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник мюнхенской "Баварии" и сборной Франции Дайо Упамекано заявил, что считает своего партнёра по национальной команде Килиана Мбаппе легендой сборной Франции:
"У меня хорошие отношения с Килианом, как и со всеми другими моими партнёрами. Мы долго разговаривали друг с другом после матча Лиги чемпионов с "ПСЖ".
Он талант. Для меня Килиан Мбаппе — легенда Франции. Я не боюсь сказать это. Нельзя забить три гола в финале чемпионата мира и не стать легендой. Такое не удавалось никому в истории. Ни один француз этого не делал", - сказал игрок.
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