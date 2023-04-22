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Упамекано: Мбаппе - легенда сборной Франции. Нельзя забить три гола в финале ЧМ и не стать легендой

Франция
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Защитник "Баварии" относится к Килиану с глубоким уважением

Упамекано: Мбаппе - легенда сборной Франции. Нельзя забить три гола в финале ЧМ и не стать легендой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник мюнхенской "Баварии" и сборной Франции Дайо Упамекано заявил, что считает своего партнёра по национальной команде Килиана Мбаппе легендой сборной Франции:

"У меня хорошие отношения с Килианом, как и со всеми другими моими партнёрами. Мы долго разговаривали друг с другом после матча Лиги чемпионов с "ПСЖ".

Он талант. Для меня Килиан Мбаппе — легенда Франции. Я не боюсь сказать это. Нельзя забить три гола в финале чемпионата мира и не стать легендой. Такое не удавалось никому в истории. Ни один француз этого не делал", - сказал игрок.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Национальная сборная Франции Килиан Мбаппе Дайо Упамекано
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Источник:
ONZE MONDIAL

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