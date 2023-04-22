  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Галтье подал в суд на бывшего директора Ниццы, журналистов и угрожавшим на фоне обвинений в расистских высказываниях
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Галтье подал в суд на бывшего директора Ниццы, журналистов и угрожавшим на фоне обвинений в расистских высказываниях

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Менеджер начал защищаться

Галтье подал в суд на бывшего директора Ниццы, журналистов и угрожавшим на фоне обвинений в расистских высказываниях

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье подал в суд несколько исков на фоне обвинений в расистких высказываниях. Его адвокат Оливье Мартен направил обращения в прокуратуру Парижа против журналистов, бывшего спортивного директора "Ниццы" и тех, кто угрожал специалисту.

Напомним, что ранее журналисты опубликовали информацию о том, что Кристоф Галтье считал, что в составе "Ниццы" было "слишком много чернокожих и мусульман". Это рассказал бывший спортивный директор "Ниццы" Жюльена Фурнье в переписке с владельцами "Ниццы". Доступ к этим сообщениям получили журналисты.

Второй иск Гальтье направлен против журналистов Даниэля Риоло и Ромена Молины, опубликовавших историю. Они обвиняются в создании угрозы путем распространения информации.

Третий иск направлен против тех, кто угрожал смертью менеджеру после публикации истории.

Прокуратура имеет 3 месяца, чтобы решить начинать расследование или нет.

"Мы надеемся, что дело пойдет так же быстро, как и в прокуратуре Ниццы.

Мы хотим положить конец неприемлемой для Кристофа Гальтье ситуации. Пусть теперь пройдет расследование и свершится правосудие, чтобы можно было остановить все это.

Кристоф Гальтье доступен для суда, готов ответить на все вопросы", – сказал адвокат Галтье.

Напомним, что "ПСЖ" также начал собственное расследование. От его результатов зависит будущее специалиста в "Париже".

По теме
yellow-arrow
Рамос: Я влюблен в Мадрид. Он особенный
yellow-arrow
Упамекано: Мбаппе - легенда сборной Франции. Нельзя забить три гола в финале ЧМ и не стать легендой
yellow-arrow
Жиру: Мбаппе имеет все качества для того, чтобы стать капитаном сборной Франции
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кристоф Галтье Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
lequipe.fr

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде