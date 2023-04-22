Галтье подал в суд на бывшего директора Ниццы, журналистов и угрожавшим на фоне обвинений в расистских высказываниях

Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье подал в суд несколько исков на фоне обвинений в расистких высказываниях. Его адвокат Оливье Мартен направил обращения в прокуратуру Парижа против журналистов, бывшего спортивного директора "Ниццы" и тех, кто угрожал специалисту.

Напомним, что ранее журналисты опубликовали информацию о том, что Кристоф Галтье считал, что в составе "Ниццы" было "слишком много чернокожих и мусульман". Это рассказал бывший спортивный директор "Ниццы" Жюльена Фурнье в переписке с владельцами "Ниццы". Доступ к этим сообщениям получили журналисты.

Второй иск Гальтье направлен против журналистов Даниэля Риоло и Ромена Молины, опубликовавших историю. Они обвиняются в создании угрозы путем распространения информации.

Третий иск направлен против тех, кто угрожал смертью менеджеру после публикации истории.

Прокуратура имеет 3 месяца, чтобы решить начинать расследование или нет.

"Мы надеемся, что дело пойдет так же быстро, как и в прокуратуре Ниццы. Мы хотим положить конец неприемлемой для Кристофа Гальтье ситуации. Пусть теперь пройдет расследование и свершится правосудие, чтобы можно было остановить все это. Кристоф Гальтье доступен для суда, готов ответить на все вопросы", – сказал адвокат Галтье.

Напомним, что "ПСЖ" также начал собственное расследование. От его результатов зависит будущее специалиста в "Париже".