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Солер хочет остаться в ПСЖ, несмотря на сложный сезон
Он важен для системы Галтье
Фото: psg.fr
Карлос Солер хочет остаться в "ПСЖ", несмотря на слухи об уходе летом и сложный первый сезон. Полузащитник – важное звено в системе Кристофа Галтье.
При этом совсем не ясно, какое будет будущее у футболиста, если Галтье уйдет. Последнее время активно обсуждается смена главного тренера в "Париже", так как руководство не удовлетворяют результаты команды. В то же время, клуб ведет расследование касаемо расистских заявлений главного тренера и готов расстаться со специалистом, если его вина будет доказана.
Карлос Солер пришел в "ПСЖ" прошлым летом, в последний день трансферного окна. "Париж" заплатил "Валенсии" 18 миллионов евро за испанца.
В концовке сезона Солер играет важную роль в "ПСЖ" – он заменил травмированного Неймара и присоединился к Месси и Мбаппе в атаке.
В этом сезоне Карлос выходил на поле за "ПСЖ" 33 матча, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 30 миллионов евро.
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