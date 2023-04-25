  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Солер хочет остаться в ПСЖ, несмотря на сложный сезон
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Солер хочет остаться в ПСЖ, несмотря на сложный сезон

Франция
(1 голосов)

Он важен для системы Галтье

Солер хочет остаться в ПСЖ, несмотря на сложный сезон

Фото: psg.fr

Новина українською

Карлос Солер хочет остаться в "ПСЖ", несмотря на слухи об уходе летом и сложный первый сезон. Полузащитник – важное звено в системе Кристофа Галтье.

При этом совсем не ясно, какое будет будущее у футболиста, если Галтье уйдет. Последнее время активно обсуждается смена главного тренера в "Париже", так как руководство не удовлетворяют результаты команды. В то же время, клуб ведет расследование касаемо расистских заявлений главного тренера и готов расстаться со специалистом, если его вина будет доказана.

Карлос Солер пришел в "ПСЖ" прошлым летом, в последний день трансферного окна. "Париж" заплатил "Валенсии" 18 миллионов евро за испанца.

В концовке сезона Солер играет важную роль в "ПСЖ" – он заменил травмированного Неймара и присоединился к Месси и Мбаппе в атаке.

В этом сезоне Карлос выходил на поле за "ПСЖ" 33 матча, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 30 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Цыганков против Реала и главный матч АПЛ: Сити - Арсенал. Расписание футбола на 24-30 апреля
yellow-arrow
Судьи в УПЛ снова чудят, виноват ли Нещерет, кто выйдет из Первой лиги. Влог Роберто Моралеса
yellow-arrow
Известна оценка Малиновского после победного матча над Лионом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Карлос Солер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
getfootballnewsfrance.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде