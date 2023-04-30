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Капитан ПСЖ продлит контракт с клубом до 2027 года
Он отдал клубу уже почти 10 лет
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Пари Сен-Жермен" Маркиньос продлит контракт с клубом до 2027-го года. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Пока между сторонами уже есть договоренность. Официальное представление подписания нового контракта – это только вопрос времени.
Романо отмечает, что Маркиньос никогда не думал о том, чтобы покинуть ПСЖ. Капитан команды рассматривал вариант только продолжать выступления за парижан.
Текущий контракт бразильца действует до лета 2024 года. Он уже 10-й сезон подряд выступает в составе "Пари Сен-Жермен". В июне 2013-го Маркиньос перешел из "Ромы" за 31,4 млн евро.
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