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Капитан ПСЖ продлит контракт с клубом до 2027 года

Франция
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Он отдал клубу уже почти 10 лет

Капитан ПСЖ продлит контракт с клубом до 2027 года

Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Пари Сен-Жермен" Маркиньос продлит контракт с клубом до 2027-го года. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Пока между сторонами уже есть договоренность. Официальное представление подписания нового контракта – это только вопрос времени.

Романо отмечает, что Маркиньос никогда не думал о том, чтобы покинуть ПСЖ. Капитан команды рассматривал вариант только продолжать выступления за парижан.

Текущий контракт бразильца действует до лета 2024 года. Он уже 10-й сезон подряд выступает в составе "Пари Сен-Жермен". В июне 2013-го Маркиньос перешел из "Ромы" за 31,4 млн евро.

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В статье: Маркиньос Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Fabrizio Romano

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