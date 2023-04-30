ПСЖ – Лорьян 1:3. Празднование откладывается

Лига 1. 33-й тур

Париж, парк де Пренс

ПСЖ – Лорьян 1:3

Голы: Мбаппе 29 – Ле Фе 15, Йонгва 39, Дьенг 88

"Пари Сен-Жермен" продолжает отсрочивать празднование, потерпев очередное поражение, на этот раз от "Лорьяна". Для столичной команды это уже третье фиаско в шести последних турах. Такими темпами чемпионство Париж отпразднует не раньше (пред)последнего тура.

"Мерлузовые" создали проблемы ПСЖ и в первом круге, когда с мотивацией у прим был полный порядок. Тогда лишь поздний гол Данилу со стандарта предрешил исход борьбы в пользу фаворита. Сегодня же всё было куда однозначнее, причём в пользу "Лорьяна".

Уже на 15-й минуте Февр прорвался мимо Берната и прострелил на 11 метров Ле Фе, открывшего счёт уверенным ударом в одно касание. Где в этот момент оказалась вся линия полузащиты хозяев – большой вопрос.

Ещё через 5 минут Хакими по сути убил игру для своей команды, схлопотав удаление за два бездумных подката на чужой половине поля. Но вскоре не менее бездумно сыграл уже вратарь соперника Мвого, положив мяч на газон прямо перед Мбаппе, который тут же сравнял счёт ударом по пустым воротам. Пожалуй, тупейший гол в богатой карьере Килиана, с помощью которого он вышел в лучшие бомбардиры Лиги 1.

Но до перерыва "Лорьян" справедливо восстановил перевес. Йонгва затолкал мяч в сетку после очередного слаломного прохода Февра справа на фоне карнавальных действий Маркиньоса в обороне и заснувшего дедушки Рамоса.

Во втором тайме Париж предпринимал попытки пойти в атаку, но вместо этого накликал беду на ворота Доннаруммы. В конце концов Дьенг поставил точку, убежав на Джиджи с центра поля, не встретив на своём пути ни одного оборонца. 1:3.

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Рамос, Маркиньос, Бернат (Мендеш, 56) – Солер (Руис, 46), Данилу (Заир-Эмри, 79), Верратти, Витинья (Экитике, 65) – Месси, Мбаппе

Лорьян: Мвого – Меите, Тальби, Ле Гофф – Калулу (Кателин, 65), Инносент (Кари, 59), Абержель, Йонгва – Февр, Ле Фе – Коне (Дьенг, 64)

Удаление: Хакими 20