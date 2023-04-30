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В десятером не победить. ПСЖ - Лорьян 1:3. Обзор матча и видео голов

Франция
(1 голосов)

ПСЖ - Лорьян ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30.04.2023 ⋇ Лига 1 на UA-Футбол

В десятером не победить. ПСЖ - Лорьян 1:3. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images

Новина українською

"ПСЖ" в меньшинстве не смог победить "Лорьян" в матче 33 тура Лиги 1. "Парижане" проигрывают уже 3 матч за последние 6 туров.

На 15 минуте матча был забит первый мяч. Ле Фе реализовал свой момент и вывел команду вперед. На 20 минуте матча Париж остался вдесятером. Вторую желтую получил Хакими.

Мбаппе сравнял счет на 29 минуте, но "ПСЖ" не удалось дойти с равным счетом до перерыва. В конце первого тайма Йонгва забил после прохода Февра справа. Финальным аккордом стал третий гол "Лорьяна" в конце матча.

Лига 1. 33-й тур
30 апреля, Париж, "Парк де Пренс"
"ПСЖ" - "Лорьян" 1:3
Голы: Мбаппе 29 - Ле Фе 15, Йонгва 39, Дьенг 88
Удаления: Хакими 20

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В статье: Лорьян Пари Сен-Жермен (Париж)
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