В десятером не победить. ПСЖ - Лорьян 1:3. Обзор матча и видео голов

"ПСЖ" в меньшинстве не смог победить "Лорьян" в матче 33 тура Лиги 1. "Парижане" проигрывают уже 3 матч за последние 6 туров.

На 15 минуте матча был забит первый мяч. Ле Фе реализовал свой момент и вывел команду вперед. На 20 минуте матча Париж остался вдесятером. Вторую желтую получил Хакими.

Мбаппе сравнял счет на 29 минуте, но "ПСЖ" не удалось дойти с равным счетом до перерыва. В конце первого тайма Йонгва забил после прохода Февра справа. Финальным аккордом стал третий гол "Лорьяна" в конце матча.