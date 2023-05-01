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Месси полетел в Саудовскую Аравию через несколько часов после поражения ПСЖ от Лорьяна

Франция
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Он является местным послом туризма

Месси полетел в Саудовскую Аравию через несколько часов после поражения ПСЖ от Лорьяна

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Лионель Месси отправился в Саудовскую Аравию после поражения "ПСЖ" от "Лорьяна" со счетом 1:2 в матче 33-го тура Лиги 1. Об этом сообщает Get French Football News.

По информации источника, Месси прилетел в Саудовскую Аравию всего через несколько часов после окончания матча с "Лорьяном". Поездка связана с его обязательствами как посла туризма Саудовской Аравии.

Министр туризма Саудовской Аравии приветствовал Месси в стране в социальных сетях, сказав: "Я рад приветствовать посла Саудовской Аравии по туризму Лионеля Месси и его семью во время его второго отпуска в Саудовской Аравии. Мы рады поделиться с вами нашим аутентичным саудовским приветствием #WelcomeMessi".

Поездка может помешать Месси должным образом подготовиться к матчу с "Труа", который пройдет 7-го мая. Ожидается, что аргентинец пробудет в Саудовской Аравии несколько дней.

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В статье: Лионель Месси Лорьян Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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