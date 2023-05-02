Отношения между спортивным директором ПСЖ и Галтье ухудшились

Отношения между спортивным директором "ПСЖ" Луишем Кампушем и главным тренером команды Кристофом Галтье уже "не такие прочные как раньше", сообщает GFFN. Множество мелких проблем создали сложную в целом ситуацию.

При этом самим Кампушем недоволен президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи. И хотя пока его отставка не обсуждается так однозначно, как отставка Галтье, его положение все же нестабильно. Руководству не понравились трансферы, которые клуб сделал прошлым летом.

Стоит отметить, что Галтье скорее всего покинет клуб в конце сезона. В клубе не довольны результатами команды.

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"ПСЖ" занимает в Лиге 1 первое место, но после поражения от "Лорьяна" (1:3), отрыв от второго "Марселя" всего 5 очков за 5 туров до финиша.