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Галтье: Я планирую остаться тренером ПСЖ на следующий сезон
Он работает со спортивным директором над составом на следующий сезон
Фото: twitter.com/PSG_inside
Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье дал пресс-конференцию перед матчем с "Анже" 21-го апреля. Он считает, что останется в команде на следующий сезон.
"Мы работаем с Луишем Кампушем над архитектурой состава на следующий сезон, с модификациями, которые мы хотим внести, чтобы улучшить команду, чтобы, возможно, было больше разнообразия в нашей игре, будь то в разных организациях, чтобы иметь лучший баланс.
Мы работали в течение нескольких недель, а точнее на прошлой неделе. Уверен ли я, что буду тренером в следующем сезоне? Я планирую стать тренером в следующем сезоне в "ПСЖ", – сказал специалист.
Ранее сообщалось, что Луиш Кампуш собирается обсудить с руководством клуба будущее Кристофа Галтье. Клуб хочет, чтобы менеджер остался в команде до конца сезона, а на следующую кампанию пригласить другого специалиста.
Напомним, что "ПСЖ" также ведет расследование о расистских высказываниях менеджера. Если подозрения подтвердятся, то французу гразит увольнение из клуба, и также тюремный срок. Уголовное расследование ведет прокуратура "Ниццы".
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