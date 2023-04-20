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Галтье: Я планирую остаться тренером ПСЖ на следующий сезон

Франция
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Он работает со спортивным директором над составом на следующий сезон

Галтье: Я планирую остаться тренером ПСЖ на следующий сезон

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье дал пресс-конференцию перед матчем с "Анже" 21-го апреля. Он считает, что останется в команде на следующий сезон.

"Мы работаем с Луишем Кампушем над архитектурой состава на следующий сезон, с модификациями, которые мы хотим внести, чтобы улучшить команду, чтобы, возможно, было больше разнообразия в нашей игре, будь то в разных организациях, чтобы иметь лучший баланс.

Мы работали в течение нескольких недель, а точнее на прошлой неделе. Уверен ли я, что буду тренером в следующем сезоне? Я планирую стать тренером в следующем сезоне в "ПСЖ", – сказал специалист.

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Ранее сообщалось, что Луиш Кампуш собирается обсудить с руководством клуба будущее Кристофа Галтье. Клуб хочет, чтобы менеджер остался в команде до конца сезона, а на следующую кампанию пригласить другого специалиста.

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Напомним, что "ПСЖ" также ведет расследование о расистских высказываниях менеджера. Если подозрения подтвердятся, то французу гразит увольнение из клуба, и также тюремный срок. Уголовное расследование ведет прокуратура "Ниццы".

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В статье: Кристоф Галтье Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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