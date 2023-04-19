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Галтье грозит тюремный срок. Его обвиняют в расистских высказываниях

Франция
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Грозят большие неприятности

Галтье грозит тюремный срок. Его обвиняют в расистских высказываниях

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Главсному тренеру "ПСЖ" Кристофу Галтье грозит тюремное заключение сроком до 3-ъ лет, если обвинения в расистских высказываниях подтвердятся. Также французу грозит штраф до 45 тысяч евро.

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Напомним, что на прошлой неделе появилась информация, что Галтье, во время работы в "Ницце", говорил спортивному директору Жюльену Фурнье, что в команде не может быть так много чернокожих и мусульман. Это стало известно из опубликованного письма Фурнье к владельцам клуба.

В пятницу прокуратура Ниццы начала предварительное расследование в деле о дискриминации по расовому признаку или религиозной принадлежности, а в офисе "Ниццы" прошли обыски. Также следователи опросили президента клуба Жан-Пьера Ривера и собираются опросить других руководителей.

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Напомним, что "ПСЖ" также ведет свое расследование ситуации. Клуб может уволить менеджера, если посчитает нужным.

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В статье: Кристоф Галтье Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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Комментарии (1)
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Justise (Львів)
19.04.2023 в 18:54
То якщо я не хочу працювати з чорним або арабом то мене треба посадити....це капець....
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