Галтье грозит тюремный срок. Его обвиняют в расистских высказываниях

Главсному тренеру "ПСЖ" Кристофу Галтье грозит тюремное заключение сроком до 3-ъ лет, если обвинения в расистских высказываниях подтвердятся. Также французу грозит штраф до 45 тысяч евро.

Напомним, что на прошлой неделе появилась информация, что Галтье, во время работы в "Ницце", говорил спортивному директору Жюльену Фурнье, что в команде не может быть так много чернокожих и мусульман. Это стало известно из опубликованного письма Фурнье к владельцам клуба.

В пятницу прокуратура Ниццы начала предварительное расследование в деле о дискриминации по расовому признаку или религиозной принадлежности, а в офисе "Ниццы" прошли обыски. Также следователи опросили президента клуба Жан-Пьера Ривера и собираются опросить других руководителей.

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Напомним, что "ПСЖ" также ведет свое расследование ситуации. Клуб может уволить менеджера, если посчитает нужным.