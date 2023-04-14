Галтье об обвинениях в расизме: Подам в суд на всех, кто порочит мою честь

Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье прокомментировал обвинения в расизме и утекшее в сеть письмо директора "Ниццы".

Напомним, что на этой неделе опубликовали письмо директора "Ниццы" в котором он жалуется руководству на расистские взгляды Кристофа Галтье по которым он обирал команду. "Парижу" пришлось обеспечить охрану для тренера и его семьи так как после публикации он получил около 5000 тысяч звонков и вызовов.

"Как и многие из вас, я глубоко шокирован высказываниями, которые мне приписывают. Их передали безответственным образом. Это ранит меня до глубины души. Я вырос в мультикультурной среде с уважением к другим, независимо от их происхождения, цвета кожи или религии.

Вся моя взрослая жизнь была проникнута чувством сопричастности и заботой о благополучии других. Не могу смириться с тем, что мое имя и моя семья запятнаны таким образом.

В связи с этим я решил подать в суд на всех, кто порочит мою честь. Я уверен в системе правосудия моей страны. Чтобы позволить представителям правосудия спокойно работать, я не буду давать никаких дальнейших комментариев по этому поводу", – сказал главный тренер "ПСЖ.