Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Галтье находится под охраной из-за угроз убийством. Он получил более 5000 вызовов и сообщений после публикации письма директора Ниццы
Во Франции лучше не быть расистом
Фото: twitter.com/PSG_inside
"ПСЖ" обуспечил главного тренера Кристофа Галтье охраной в связи с угрогазами убийством, поступившими в адрес специалиста, сообщает RMC Sport. Он получил более 5000 звонков и сообщений после публикации письма директора "Ниццы" Юбера Фурнье.
Также клуб будет защищать семью специалиста. При этом "ПСЖ" проводит собственное расследование ситуации.
Напомним, что сегодня было опубликовано письмо директора "Ниццы" Юбера Фурнье, в котором он жалуется управляющей компании на расистские взгляды Кристофа Галтье на состав команды. Специалист считал, что в команде должно быть "меньше темнокожих и мусульман".
Галтье собирается обратиться в суд и будет защищать себя "от клеветы".
Популярное сейчас
- Шахтер увеличил преимущество над Днепром-1. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО
- "Мы достанем их из-под земли". Зеленский, СБУ и ОП отреагировали на зверскую казнь россиянами украинского солдата
- Большой скандал в Первой лиге, плохие выходные для украинцев в АПЛ. Влог Роберто Моралеса
- Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО
- "Не понимаю, что им там впаривают". Девушка хавбека Шахтера выдала мощное мнение относительно УПЦ МП - ВИДЕО
Новости по теме
- 00:11 Зарубежные Президент ПСЖ провел беседу с игроками на фоне плохих результатов команды
- 18:10 Зарубежные Галтье о ситуации с Мбаппе и промо-роликом ПСЖ: Инцидент исчерпан. Килиан был в хорошем настроении и улыбался
- 16:28 Зарубежные СМИ: Галтье не будет тренировать ПСЖ в следующем сезоне. Руководство контактировало с возможной заменой