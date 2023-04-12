Галтье находится под охраной из-за угроз убийством. Он получил более 5000 вызовов и сообщений после публикации письма директора Ниццы

"ПСЖ" обуспечил главного тренера Кристофа Галтье охраной в связи с угрогазами убийством, поступившими в адрес специалиста, сообщает RMC Sport. Он получил более 5000 звонков и сообщений после публикации письма директора "Ниццы" Юбера Фурнье.

Также клуб будет защищать семью специалиста. При этом "ПСЖ" проводит собственное расследование ситуации.

Напомним, что сегодня было опубликовано письмо директора "Ниццы" Юбера Фурнье, в котором он жалуется управляющей компании на расистские взгляды Кристофа Галтье на состав команды. Специалист считал, что в команде должно быть "меньше темнокожих и мусульман".

Галтье собирается обратиться в суд и будет защищать себя "от клеветы".