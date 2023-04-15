Ультрас ПСЖ выступил против Галтье из-за обвинений тренера в расизме

Крупнейшая группа фанатов "Пари Сен-Жермен" Collectif Ultras Paris сделала заявление об обвинениях главного тренера команды Кристофа Гальтье в расизме.

"Если обвинения против него докажут, будет неприемлемым, чтобы такой человек продолжал работать в клубе. Напоминаем, мы всегда выступаем против любых проявлений дискриминации и эта борьба историческая для нас", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во времена работы в "Ницце" Галтье позволил себе жёсткое выражение в адрес спортивного директора клуба, заявив, что в команде "не может быть так много чернокожих и мусульман". Сейчас специалист находится под охраной из-за поступивших ему угроз расправой.