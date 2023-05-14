Франция
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Марсель – Анже 3:1. Санчес и Пайет ведут провансальцев в ЛЧ
Ветераны приносят результат
Фото: Olympique de Marseille, Twitter
Лига 1, 35-й тур
Марсель, Велодром
Марсель – Анже 3:1
Голы: Санчес 34, Пайет 48, Верету 77 (п) – Сима 28
Марсель: Пау Лопес – Ронжье, Балерди, Колашинац (Байи, 83) – Ундер, Верету, Гендузи (Мбемба, 73), Клосс (Тавареш, 65) – Малиновский, Пайет (Витинья, 65) – Алексис Санчес (Каборе, 73)
Анже: Бернардони – Тиуб, Валери, Блажич, Бамба, Калумба (Шабанович, 83) – Бенталеб, Менди (Юну, 87), Абделли – Ньян, Сима
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