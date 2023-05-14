  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Марсель – Анже 3:1. Санчес и Пайет ведут провансальцев в ЛЧ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марсель – Анже 3:1. Санчес и Пайет ведут провансальцев в ЛЧ

Франция
(1 голосов)

Ветераны приносят результат

Марсель – Анже 3:1. Санчес и Пайет ведут провансальцев в ЛЧ

Фото: Olympique de Marseille, Twitter

Новина українською
Лига 1, 35-й тур
Марсель, Велодром
Марсель – Анже 3:1
Голы: Санчес 34, Пайет 48, Верету 77 (п) – Сима 28

Марсель: Пау Лопес – Ронжье, Балерди, Колашинац (Байи, 83) – Ундер, Верету, Гендузи (Мбемба, 73), Клосс (Тавареш, 65) – Малиновский, Пайет (Витинья, 65) – Алексис Санчес (Каборе, 73)

Анже: Бернардони – Тиуб, Валери, Блажич, Бамба, Калумба (Шабанович, 83) – Бенталеб, Менди (Юну, 87), Абделли – Ньян, Сима

По теме
yellow-arrow
Малиновский отыграл весь матч и показал 87% точности передач
yellow-arrow
Лига 1. Марсель с Малиновским в старте переиграл Анже и сохранил шансы на серебро чемпионата
yellow-arrow
Последняя команда Лиги 1 попытается сдержать Малиновского. Текстовая трансляция матча Марсель – Анже
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марсель Анже
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде