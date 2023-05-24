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Мбаппе может не активировать опцию продления контракта с ПСЖ до 2025-го
Он сможет покинуть клуб бесплатно следующим летом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Килиан Мбаппе скорее всего не будет активировть опцию продления контракта с "ПСЖ" до лета 2025-го. У него есть возможность сделать это до июля этого года.
Прошлой весной Килиан продлил соглашение по схеме 2+1. Таким образом контракт француза с парижским клубом истекает летом 2024-го и он сможет покинуть клуб бесплатно уже через год.
При этом ранее сообщалось, что Килиана многое не устраивает в проекте "ПСЖ". Он был недоволен летними трансферами, а также результатами команды.
В этом сезоне Мбаппе провел за "ПСЖ" 41 матч, забил 40 голов и отдал 9 результативных передач.
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