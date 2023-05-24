Мбаппе может не активировать опцию продления контракта с ПСЖ до 2025-го

Килиан Мбаппе скорее всего не будет активировть опцию продления контракта с "ПСЖ" до лета 2025-го. У него есть возможность сделать это до июля этого года.

Прошлой весной Килиан продлил соглашение по схеме 2+1. Таким образом контракт француза с парижским клубом истекает летом 2024-го и он сможет покинуть клуб бесплатно уже через год.

При этом ранее сообщалось, что Килиана многое не устраивает в проекте "ПСЖ". Он был недоволен летними трансферами, а также результатами команды.

В этом сезоне Мбаппе провел за "ПСЖ" 41 матч, забил 40 голов и отдал 9 результативных передач.