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Месси повторил мировой рекорд по количеству трофеев
Догнал Дани Алвеса
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier - PSG/PSG
Лионель Месси сегодня стал чемпионом Франции с "ПСЖ" и, таким образом, выиграл свой 43-й командный трофей в карьере.
Как сообщает Opta, это повторение мирового рекорда, ранее установленного Дани Алвесом.
Коллекция трофеев, собранная Месси, поражает. В ней 10 побед в Ла Лиге, 2 - в Лиге 1, 4 - в Лиге чемпионов. Также Лео по разу торжествовал с Аргентиной на Олимпиаде, Копа Америка и чемпионате мира.
Последнее время СМИ все настойчивее связывают 35-летнего аргентинца с чемпионатом Саудовской Аравии, где ему якобы готовы платить астрономические 500 млн евро в год.
‼️???? LEO MESSI NOW IS THE MOST DECORATED PLAYER IN FOOTBALL HISTORY!!! pic.twitter.com/Fa3pgf5jCL— Honest Fan (@FriendlyDiver) May 27, 2023
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