  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Месси повторил мировой рекорд по количеству трофеев
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси повторил мировой рекорд по количеству трофеев

Франция
(2 голосов)

Догнал Дани Алвеса

Месси повторил мировой рекорд по количеству трофеев

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier - PSG/PSG

Новина українською

Лионель Месси сегодня стал чемпионом Франции с "ПСЖ" и, таким образом, выиграл свой 43-й командный трофей в карьере.

Как сообщает Opta, это повторение мирового рекорда, ранее установленного Дани Алвесом.

Коллекция трофеев, собранная Месси, поражает. В ней 10 побед в Ла Лиге, 2 - в Лиге 1, 4 - в Лиге чемпионов. Также Лео по разу торжествовал с Аргентиной на Олимпиаде, Копа Америка и чемпионате мира.

Последнее время СМИ все настойчивее связывают 35-летнего аргентинца с чемпионатом Саудовской Аравии, где ему якобы готовы платить астрономические 500 млн евро в год.

По теме
yellow-arrow
Малиновский отыграл 32 минуты и показал 56% точности передач
yellow-arrow
ПСЖ установил рекорд по количеству чемпионств в Лиге 1
yellow-arrow
Лига 1. Ланс добыл прямую путёвку в ЛЧ, фиаско Малиновского и триумф Фонсеки
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси рекорды Дани Алвес
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде