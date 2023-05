Месси повторил мировой рекорд по количеству трофеев

Лионель Месси сегодня стал чемпионом Франции с "ПСЖ" и, таким образом, выиграл свой 43-й командный трофей в карьере.

Как сообщает Opta, это повторение мирового рекорда, ранее установленного Дани Алвесом.

Коллекция трофеев, собранная Месси, поражает. В ней 10 побед в Ла Лиге, 2 - в Лиге 1, 4 - в Лиге чемпионов. Также Лео по разу торжествовал с Аргентиной на Олимпиаде, Копа Америка и чемпионате мира.

Последнее время СМИ все настойчивее связывают 35-летнего аргентинца с чемпионатом Саудовской Аравии, где ему якобы готовы платить астрономические 500 млн евро в год.

‼️???? LEO MESSI NOW IS THE MOST DECORATED PLAYER IN FOOTBALL HISTORY!!! pic.twitter.com/Fa3pgf5jCL