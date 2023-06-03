Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье покинет свой пост в конце текущего сезона. Об этом сообщает издание L'Équipe.

Заключительный матч парижан в текущем сезоне с "Клермоном" станет последним для французского специалиста в команде. Клуб в скором времени объявит о прекращении сотрудничества с Галтье и ускорит процесс поиска нового тренера.

Текущий контракт Галтье с парижанами рассчитан до лета 2024 года. Под руководством 56-летнего специалиста "ПСЖ" выиграл чемпионат Франции, Суперкубок, а также дошёл до 1/8 финала Лиги чемпионов.