  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Галтье покинет ПСЖ после завершения сезона, - L'Équipe
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Галтье покинет ПСЖ после завершения сезона, - L'Équipe

Франция
(1 голосов)

Клуб уже ищет нового тренера

Галтье покинет ПСЖ после завершения сезона, - L'Équipe

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье покинет свой пост в конце текущего сезона. Об этом сообщает издание L'Équipe.

Заключительный матч парижан в текущем сезоне с "Клермоном" станет последним для французского специалиста в команде. Клуб в скором времени объявит о прекращении сотрудничества с Галтье и ускорит процесс поиска нового тренера.

Текущий контракт Галтье с парижанами рассчитан до лета 2024 года. Под руководством 56-летнего специалиста "ПСЖ" выиграл чемпионат Франции, Суперкубок, а также дошёл до 1/8 финала Лиги чемпионов.

По теме
yellow-arrow
Клубы из Саудовской Аравии начали борьбу за Серхио Рамоса
yellow-arrow
ПСЖ согласовал личные условия контракта звезды Баварии
yellow-arrow
Решающий матч Бордо был прерван: болельщик выбежал на поле и ударил футболиста - ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кристоф Галтье Париж Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
L'Équipe

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
03.06.2023 в 12:21
Ну майже, як у кінокомедії "Заберіть у нього цей брак та видайте новий!" Хто думає, що за сезон якійсь "геніальний" тренер може побудувати одразу потужну команду? Тим більш коли в неї так багато зірок... Більше половини команди ЗБІРНИКИ! Я не фанат ні Гальтьє, ні тим більше ПСЖ, але коучі-погодки нонсенс
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде