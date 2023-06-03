Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Галтье покинет ПСЖ после завершения сезона, - L'Équipe
Клуб уже ищет нового тренера
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье покинет свой пост в конце текущего сезона. Об этом сообщает издание L'Équipe.
Заключительный матч парижан в текущем сезоне с "Клермоном" станет последним для французского специалиста в команде. Клуб в скором времени объявит о прекращении сотрудничества с Галтье и ускорит процесс поиска нового тренера.
Текущий контракт Галтье с парижанами рассчитан до лета 2024 года. Под руководством 56-летнего специалиста "ПСЖ" выиграл чемпионат Франции, Суперкубок, а также дошёл до 1/8 финала Лиги чемпионов.
Популярное сейчас
- Силы обороны ликвидировали еще более полутысячи россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Под Мелитополем взорвали автомобиль с коллаборантами
- Притула: Знаем, что есть математические шансы остаться в УПЛ, но никто о таком даже не думает
- Наставник ПСЖ: Матч против Клермона станет для Месси последним на Парк де Пренс
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО
- Красотка дня. Антонина Самойлова - первая украинка, которая дважды покорила Эверест. ФОТО