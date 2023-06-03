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"Я благодарю клуб за такой замечательный опыт": Месси попрощался с ПСЖ

Франция
(1 голосов)

Оставил много хороших слов

"Я благодарю клуб за такой замечательный опыт": Месси попрощался с ПСЖ

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Аргентинский нападающий Лионель Месси попрощался с "Пари Сен-Жермен". Его слова в своем Twitter опубликовал Фабрицио Романо

“Я счастлив, что мог представлять ПСЖ – мне очень понравилось играть в этой команде с такими хорошими игроками. Я хочу поблагодарить клуб за замечательный опыт в Париже”, - опубликовал высказывание футболиста Фабрицио Романо со ссылкой на ESPN.

Отметим, что Месси последние два сезона провел в составе "Пари Сен-Жермен". За 74 матча он смог оформить 32 гола и 35 ассистов. Вместе с французским клубом аргентинец завоевал три трофея.

1 июля Лео получит статус свободного агента.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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