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"Я благодарю клуб за такой замечательный опыт": Месси попрощался с ПСЖ
Оставил много хороших слов
Фото: twitter.com/PSG_inside
Аргентинский нападающий Лионель Месси попрощался с "Пари Сен-Жермен". Его слова в своем Twitter опубликовал Фабрицио Романо
“Я счастлив, что мог представлять ПСЖ – мне очень понравилось играть в этой команде с такими хорошими игроками. Я хочу поблагодарить клуб за замечательный опыт в Париже”, - опубликовал высказывание футболиста Фабрицио Романо со ссылкой на ESPN.
Отметим, что Месси последние два сезона провел в составе "Пари Сен-Жермен". За 74 матча он смог оформить 32 гола и 35 ассистов. Вместе с французским клубом аргентинец завоевал три трофея.
1 июля Лео получит статус свободного агента.
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