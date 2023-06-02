Хави – о возможном камбэке Месси в Барсу: Если я должен дать добро, то у Лео есть мое полное согласие

Тренер "Барселоны" Хави Эрнандес дал большое интервью изданию Mundo Deportivo. Одной из главной тем беседы наставника "сине-гранатовых" с журналистом стало потенциальное возвращение Лионеля Месси в Каталонию.

"Я тренер и я знаю, что он поможет нам, если он решит приехать, но в конце концов, я думаю, мы должны оставить его немного в покое сейчас, в конце сезона".

"Я думаю, что у него есть все, чтобы продолжать на самом высоком уровне, и если он придет в "Барсу", чего хочет большинство или вообще все мы, особенно я, то двери для него открыты, я убежден, что у него все получится".

"Что касается именно футбольной составляющей напрямую, то я ни в чем не сомневаюсь. Если Лео решит приехать, то двери с точки зрения футбола для него открыты. Я не сомневаюсь, что он нам очень поможет. Если я должен дать добро на его переход, то у него есть мое полное согласие".

"Месси может адаптироваться ко многим позициям: вингер, полузащитник, ложная девятка. Мы должны найти для него естественную среду, чтобы он мог развивать свою игру, но я вижу, что Лео может нам очень помочь, я думаю, что нам не хватает таланта в финальной трети, а Лео всегда дает его вам".

"Он примет решение на следующей неделе, а сейчас существует множество гипотез. В конце концов, он сам определит свое будущее".