Хаверц хочет перейти в Реал. Челси готов расстаться с нападающим за определенную сумму

"Реал" ведет переговоры с Каем Хаверцем о трансфере. Игроку нравится идея перехода в "Мадрид".

Игрок хорошо общается с немцами в составе "Реала" Тонии Кроосом и Антонио Рюдигером.

Сообщается, что "Челси" попросит за нападающего минимум 60 миллионов евро. Клубы ещё не начинали переговоры, но отмечается, что Карло Анчелотти большой фанат разнопланового форварда. "Мадриду" необходимо подписать новые лица в нападаение, после ухода Карима Бензема, Эдена Азара, Мариано Диаса и Марко Асенсио.

Хаверц пришел в "Челси" летом 2020-го за 80 миллионов евро. "Реал" тогда также хотел купить игрока, но не был готов заплатить "Байеру" столько же.

В этом сезоне Кай провел за "Челси" 47 матчей, забил 9 голов и отдал 1 результативный пас. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 60 миллионов евро.