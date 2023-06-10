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Филипп Диалло официально стал главой Французской футбольной федерации
Ранее он имел должность исполняющего обязанности
Getty Images/Global Images Ukraine
Филипп Диалло, исполнявший обязанности президента Французской футбольной федерации (FFF), лишился приставки "и.о." и стал полноценным председателем. Он будет занимать должность до 2024 года.
Решение было принято на Генеральной ассамблее в Париже. При этом Диалло набрал 91,26% голосов.
Напомним, Диалло вступил в должность временного президента FFF в январе, заменив Ноэля Ле Гре, ушедшего в отставку 28 февраля на фоне нескольких скандалов.
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Источник:FFF
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