  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Команда Фонсеки продлила контракт с экс-защитником Шахтера
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Команда Фонсеки продлила контракт с экс-защитником Шахтера

Франция
(1 голосов)

Новое соглашение рассчитано на один год

Команда Фонсеки продлила контракт с экс-защитником Шахтера

Фото: twitter.com/losclive

Новина українською

Французский "Лилль" объявил о продлении контракта с бывшим левым защитником "Шахтера" Исмаили.

Новое соглашение с 33-летним бразильцем рассчитано на сезон 2023/24. Предыдущая предполагала завершение 30 июня текущего года и не имела варианта пролонгации.

В 25 матчах за команду Паулу Фонсеки во всех турнирах этого сезона футболист забил 2 гола и совершил 2 ассиста.

По теме
yellow-arrow
Филипп Диалло официально стал главой Французской футбольной федерации
yellow-arrow
Вратаря ПСЖ Рико вернули в медикаментозную кому
yellow-arrow
Ювентус не стал выкупать Милика у Марселя. Синьора хочет сбить цену
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Исмаили Лилль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сайт ФК "Лилль"

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде