Команда Фонсеки продлила контракт с экс-защитником Шахтера

Французский "Лилль" объявил о продлении контракта с бывшим левым защитником "Шахтера" Исмаили.

Новое соглашение с 33-летним бразильцем рассчитано на сезон 2023/24. Предыдущая предполагала завершение 30 июня текущего года и не имела варианта пролонгации.

В 25 матчах за команду Паулу Фонсеки во всех турнирах этого сезона футболист забил 2 гола и совершил 2 ассиста.