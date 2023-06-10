Франция
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Команда Фонсеки продлила контракт с экс-защитником Шахтера
Новое соглашение рассчитано на один год
Фото: twitter.com/losclive
Французский "Лилль" объявил о продлении контракта с бывшим левым защитником "Шахтера" Исмаили.
Новое соглашение с 33-летним бразильцем рассчитано на сезон 2023/24. Предыдущая предполагала завершение 30 июня текущего года и не имела варианта пролонгации.
В 25 матчах за команду Паулу Фонсеки во всех турнирах этого сезона футболист забил 2 гола и совершил 2 ассиста.
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Источник:Сайт ФК "Лилль"
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