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ПСЖ определился с ценой на Килиана Мбаппе. Летом 2021-го Реал предлагал больше
До окончания контракта Килиана остался всего год
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" оценивает трансфер Килиана Мбаппе в 150 миллионов евро. Клуб хочет продать игрока этим летом, чтобы не упустить его бесплатно через год.
Напомним, что Килиан отказал "ПСЖ" в автоматическом продлении контракта до лета 2025-го, текущая сделка истекает летом 2024-го.
Игроком интересуется "Реал". В клубе рассуждали над рациональностью покупки Харри Кейна сейчас, если летом 2024-го будет возможность бесплатно подписать Мбаппе, но похоже обстоятельства вынудят Флорентино Переса действовать быстрее.
Летом 2021-го "Реал" уже пытался за год до завершения контракта Мбаппе подписать футболиста. Тогда в "Мадриде" предлагали за француза около 200 миллионов евро, но "ПСЖ" отказал. Через 9 месяцев футболист продлил контракт с клубом ещё на 2 года с опцией до 2025-го.
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