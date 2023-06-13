ПСЖ определился с ценой на Килиана Мбаппе. Летом 2021-го Реал предлагал больше

"ПСЖ" оценивает трансфер Килиана Мбаппе в 150 миллионов евро. Клуб хочет продать игрока этим летом, чтобы не упустить его бесплатно через год.

Напомним, что Килиан отказал "ПСЖ" в автоматическом продлении контракта до лета 2025-го, текущая сделка истекает летом 2024-го.

Игроком интересуется "Реал". В клубе рассуждали над рациональностью покупки Харри Кейна сейчас, если летом 2024-го будет возможность бесплатно подписать Мбаппе, но похоже обстоятельства вынудят Флорентино Переса действовать быстрее.

Летом 2021-го "Реал" уже пытался за год до завершения контракта Мбаппе подписать футболиста. Тогда в "Мадриде" предлагали за француза около 200 миллионов евро, но "ПСЖ" отказал. Через 9 месяцев футболист продлил контракт с клубом ещё на 2 года с опцией до 2025-го.