Мбаппе: Месси – потенциально лучший игрок в истории футбола. Во Франции он не получил того уважения, которое заслуживал

Килиан Мбаппе в интервью La Gazzetta dello Sport высказался об уходе Лионеля Месси из "ПСЖ". Нападающий считает, что игрок не получил то уважение, на которое заслуживал во Франции.

"Речь о потенциально лучшем игроке в истории футбола.

Когда уходит кто-то вроде Месси, это не может стать хорошей новостью. Лично я не совсем понимаю, почему так много людей почувствовали облегчение из-за его ухода.

Давайте поговорим о Месси. Его нужно уважать. Вместо этого во Франции он не получил того уважения, которое заслуживал. Обидно, но все именно так и было. Придется сделать все возможное, чтобы заменить его", – сказал Мбаппе в интервью.

Напомним, что Месси подпишет контракт с "Интер Майами". Он уходит из Европы, так как устал от того давления, которое оказывается на футболистов в топ-5 чемпионатаъ.