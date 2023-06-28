Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Делегация саудовцев прибыла в Париж для переговоров с Верратти
Пока еще ничего не ясно
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex CaparrosIbrahim Ezzat/Anadolu Agency
Боссы саудовского "Аль-Хиляля" прибыли в Париж, чтобы провести переговоры с "ПСЖ" и лично с Марко Верратти.
Как сообщает L’Equipe, ближневосточный клуб интересуется итальянцем еще с весны. Первое предложение с зарплатой 50 млн евро в год было отклонено.
У Верратти контракт с "ПСЖ" до 2026 года, и президент Насер Аль-Хелаифи не горит желанием расставаться с хавбеком - тем более, перед приездом Луиса Энрике, известного почитателя талантов Марко.
Сам Верратти уже общался на тему ухода с командой и выразил сомнение, что клуб его отпустит - ранее у него уже был негативный опыт с попыткой уйти.
30-летний итальянец - один из ветеранов "ПСЖ". Он играет в Париже с 2012 года и все время остается игроком основы. В прошлом сезоне он набегал 38 матчей во всех турнирах.
Популярное сейчас
- TMW назвал сумму, которую Интер может заплатить за Трубина
- СМИ озвучили список игроков, которых Луческу возьмет на сбор Динамо
- Украинский клуб планирует сменить название и эмблему
- Президент ПСЖ был уверен, что Килиан активирует опцию продления контракта
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО
- Жадан выпустил совместный трек с Gogol Bordello. Его снимали на ОСК Металлист. ВІДЕО