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Делегация саудовцев прибыла в Париж для переговоров с Верратти

Франция
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Делегация саудовцев прибыла в Париж для переговоров с Верратти

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex CaparrosIbrahim Ezzat/Anadolu Agency

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Боссы саудовского "Аль-Хиляля" прибыли в Париж, чтобы провести переговоры с "ПСЖ" и лично с Марко Верратти.

Как сообщает L’Equipe, ближневосточный клуб интересуется итальянцем еще с весны. Первое предложение с зарплатой 50 млн евро в год было отклонено.

У Верратти контракт с "ПСЖ" до 2026 года, и президент Насер Аль-Хелаифи не горит желанием расставаться с хавбеком - тем более, перед приездом Луиса Энрике, известного почитателя талантов Марко.

Сам Верратти уже общался на тему ухода с командой и выразил сомнение, что клуб его отпустит - ранее у него уже был негативный опыт с попыткой уйти.

30-летний итальянец - один из ветеранов "ПСЖ". Он играет в Париже с 2012 года и все время остается игроком основы. В прошлом сезоне он набегал 38 матчей во всех турнирах.

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В статье: Марко Верратти Пари Сен-Жермен (Париж) Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Источник:
L'Equipe

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