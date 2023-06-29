Патрик Виейра может возглавить Страсбур

Бывший тренер “Кристал Пэлас”, “Ниццы” “Нью-Йорк Сити” Патрик Виейра стал фаворитом на вакантную должность главного тренера в “Страсбуре”.

Как пишет L’Équipe, “Страсбур” также рассматривает кандидатуры Карела Герартса (“Юнион”) и Филиппа Монтанье (“Тулуза”), но склоняется к варианту с Виейра, который остается без работы после своего увольнения из “Кристал Пэлас” в марте.

Предыдущий тренер “эльзасцев” Фредерик Антонетти покинул клуб в конце прошлого по взаимному согласию после того как “Страсбуру” удалось занять пятнадцатое место в Лиге 1 и избежать вылета. Летом клуб перешел в структуру владельцев “Челси”.