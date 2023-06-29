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Патрик Виейра может возглавить Страсбур
У Эдуарда Соболя есть перспектива работы со звездным тренером
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер “Кристал Пэлас”, “Ниццы” “Нью-Йорк Сити” Патрик Виейра стал фаворитом на вакантную должность главного тренера в “Страсбуре”.
Как пишет L’Équipe, “Страсбур” также рассматривает кандидатуры Карела Герартса (“Юнион”) и Филиппа Монтанье (“Тулуза”), но склоняется к варианту с Виейра, который остается без работы после своего увольнения из “Кристал Пэлас” в марте.
Предыдущий тренер “эльзасцев” Фредерик Антонетти покинул клуб в конце прошлого по взаимному согласию после того как “Страсбуру” удалось занять пятнадцатое место в Лиге 1 и избежать вылета. Летом клуб перешел в структуру владельцев “Челси”.
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